Желе из крыжовника на зиму: на вкус словно мед — справится даже начинающая хозяйка

Для заготовок плоды крыжовника обычно собирают в стадии незрелости. В период с середины июля до начала августа они приобретают пурпурный оттенок и утрачивают характерную кислинку.
Ягоды пригодны для приготовления варенья, джемов, киселей и вина. Листья крыжовника также используются в кулинарии, в частности, их добавляют в чайные напитки. Предлагаем вашему вниманию рецепт превосходного желе.
Ингредиенты:
- Крыжовник — 3 кг;
- Агар-агар — 25 гр;
- Сахар — 1,5 кг;
- Кипяченая вода — 150 мл.
Способ приготовления:
Залейте агар-агар водой, слегка подогрейте и оставьте на 10 минут для набухания. Ягоды крыжовника тщательно промойте для удаления загрязнений, затем удалите плодоножки. При желании можно удалить семена.
Отварите крыжовник в течение 2 минут, после чего измельчите ягоды блендером. Добавьте сахар, дайте настояться, затем прокипятите около 5 минут. Введите агар-агар и варите еще 3 минуты.
Разлейте готовое желе по стерилизованным банкам. Таким образом, в зимний период вы сможете наслаждаться изысканным летним десертом.
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