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Желе из крыжовника на зиму: на вкус словно мед — справится даже начинающая хозяйка

Опубликовано: 4 июля 2026 06:05
 Проверено редакцией
Желе из крыжовника на зиму: на вкус словно мед — справится даже начинающая хозяйка
Желе из крыжовника на зиму: на вкус словно мед — справится даже начинающая хозяйка
Городовой ру
Ароматная заготовка на зиму

Для заготовок плоды крыжовника обычно собирают в стадии незрелости. В период с середины июля до начала августа они приобретают пурпурный оттенок и утрачивают характерную кислинку.

Ягоды пригодны для приготовления варенья, джемов, киселей и вина. Листья крыжовника также используются в кулинарии, в частности, их добавляют в чайные напитки. Предлагаем вашему вниманию рецепт превосходного желе.

Ингредиенты:

  • Крыжовник — 3 кг;
  • Агар-агар — 25 гр;
  • Сахар — 1,5 кг;
  • Кипяченая вода — 150 мл.

Способ приготовления:

Залейте агар-агар водой, слегка подогрейте и оставьте на 10 минут для набухания. Ягоды крыжовника тщательно промойте для удаления загрязнений, затем удалите плодоножки. При желании можно удалить семена.

Отварите крыжовник в течение 2 минут, после чего измельчите ягоды блендером. Добавьте сахар, дайте настояться, затем прокипятите около 5 минут. Введите агар-агар и варите еще 3 минуты.

Разлейте готовое желе по стерилизованным банкам. Таким образом, в зимний период вы сможете наслаждаться изысканным летним десертом.

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Автор:
Ксения Давыдова
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