Народные приметы 4 июля: что категорически запрещено в Ульянов день — запомните, чтобы не пожалеть

В православной традиции 4 июля почитают мученика Иулиана Тарсийского, а в народе эту дату называют Ульяновым днём. К этому времени на Руси распускалась липа, отмечали свадьбы и заготавливали целебные травы. С этим днём связанно множество старинных поверий и запретов, которые бережно передавались из поколения в поколение.
Легенда о влюблённых и традиции дня
По народной легенде, юноша Ульян искал свою возлюбленную Ульяну, но она засмотрелась на кувшинки у речки, и они разминулись. С тех пор в этот день возлюбленные были вместе, чтобы не потерять друг друга.
К 4 июля расцветала липа. Считали, что дерево защитит от сглаза, а срубившему его грозит беда. Липовый цвет собирали и сушили — он помогал при простудах и головных болях.
Что можно делать 4 июля
В этот день было принято:
- трижды окунаться в водоём — смыть недуги и негатив;
- давать пожертвование, не смотря в глаза просящему;
- заниматься огородными делами;
- собирать липовый цвет для зимнего чая;
- отмечать свадьбу — брак будет долгим и счастливым.
Что запрещено 4 июля
В Ульянов день есть предостережения. Нельзя трогать липу, чтобы не сломать её, иначе в дом придёт горе. Ссориться с любимым человеком считались особенно опасными — это приводило к разрыву отношений. Также под запретом была уборка - так могли отпугнуть удачу.
Приметы на погоду
Если листья папоротника скручивались книзу, ожидали сухую и тёплую погоду, если распрямлялись — считали, что скоро будут дожди. Обильное и ароматное цветение липы говорило о тёплом лете, а утренняя роса — указывала на предстоящую грозу. Радуга, протянувшаяся с востока на запад, сулила устойчивое тепло. Сильные громовые раскаты могли указывать на затяжные дожди, а красные звёзды — потепление. Сильный ветер также указывал на приближение осадков.
Вывод
Ульянов день — это переплетение церковной памяти, народных верований и примет. Соблюдая традиции и запреты, наши предки старались сохранить мир в семье и привлечь удачу. А наблюдение за природой помогало предсказывать погоду на ближайшие дни.
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