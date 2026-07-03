Не Хургада и не Каир: город, который является "жемчужиной" Египта - как добраться, что посмотреть

Город Египта, который нужно посетить каждому

Туристы привыкли посещать в Египте Хургаду и Шарм-эль-Шейх, но чаще всего они забывают про Луксор. Этот древний город является настоящей жемчужиной страны. Если вы сюда не приезжали, то считайте, что не были в Египте.

Как добраться до Луксора

Если вы остановились в Хургаде, то добраться до Луксора получится на автобусе. Поездка займет 4-5 часов. Попасть в город из Шарм-эль-Шейха удастся только на самолете. Время в пути - 1 час 5 минут.

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Когда посещать Луксор

Так как вы приезжаете в этот город ради экскурсий и прогулок, то учтите, что летом тут очень жарко. Температура практически всегда в это время года превышает +41 градус. Лучшее время - с ноября по март.

Что посмотреть

Город располагается на берегах Нила. Правый берег - “Город живых”, левый берег - “Город мертвых”.

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“В «Городе живых» находятся Луксорский и Карнакский храмы, объединенные аллеей сфинксов в единый ансамбль. Самое впечатляющее место в Карнакском храме — колонный зал фараона Сети I. Это 134 колонны высотой по 16 м каждая, снизу доверху расписанные цветными барельефами”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Луксорский храм был построен еще в 13 веке до нашей эры при фараоне Рамзесе II. Храм занимает ¼ км вдоль Нила.

В “Городе мертвых” находится “Долина фараонов”, где было погребено около 40 правителей. Именно тут находится усыпальница Тутанхамона. Каждая гробница вырублена в скале, после чего она засыпалась камнями и замуровывалась. На стенках можно увидеть рисунки, которые рассказывают о жизни правителей.

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Опыт автора

“Луксор меня впечатлил своей мощной энергетикой. После посещения этих мест я не могла уснуть две ночи от того масштаба, который увидела своими глазами. Обязательно посетите этот город”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, с какого города началась Османская империя.