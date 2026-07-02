Турецкий город, с которого началась Османская империя: спокойный и атмосферный - где находится, что посмотреть

Туристы привыкли судить о Турции по Стамбулу или Анталье, но в этой стране есть другой город, который всегда остается в тени. Он не избалован вниманием туристов, при этом именно здесь можно почувствовать дух настоящей Турции и Османской империи. Речь идет о Бурсе.
Месторасположение
Этот город находится на северо-западе Турции, в регионе - Анатолия. Бурса расположена у подножия горы Улудаг, в 20 км от Мраморного моря.
Как добраться
Очень удобно добираться до Бурсы из Стамбула. Для этого необходимо выбрать паром “Стамбул-Муданья” и наслаждаться видами, после чего взять такси. Есть вариант и с автобусом, но советуем выбрать именно первый.
Подробнее о городе
Любители турецкого кино уже знакомы с этим городом, так как он был показан в сериале “Основание: Осман”. Именно Бурса была захвачена основателем империи Османом Гази, после чего спустя время стала столицей государства.
В Бурсе прекрасно сохранен дух древности, тут много мечетей, базаров. В городе мало туристов, очень тихо, зелено и спокойно. Из-за близкого нахождения с горами здесь очень чистый воздух, сообщает канал “Саша Коновалова”.
Что посмотреть
- Мечеть Улу Джами. Это сооружение было построено в XVI веке султаном Баязидом I. Является главной мечетью Бурсы.
- Зеленая мечеть. Свое название сооружение получило из-за изумруда и бирюзы. Особенно красиво мечеть смотрится в солнечные дни. Рядом расположена усыпальница султана Мехмеда.
- Топхане и Мавзолей Османа Гази.Основателя Османской империи почитают до сих пор, поэтому здесь всегда будут не только туристы, но и местные.
- Мост Ырганды. Он был построен еще в XV веке, но прекрасно сохранился. Сейчас здесь можно увидеть лавки ремесленников.
- Базар Коза Хан. Гордостью Бурсы является шелк. Здесь можно купить платки, постельное белье, шарфы, салфетки из натуральной ткани.
Опыт автора
“Я поклонница турецких сериалов, поэтому посещение Бурсы для меня стало особенным. Всегда хотела прикоснуться к истории Османской империи, увидеть мавзолей ее основателя. Если вы находитесь в поисках красивого, тихого и атмосферного города, то Бурса станет идеальным вариантом”, - заявила Полина Аксенова.
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