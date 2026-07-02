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Турецкий город, с которого началась Османская империя: спокойный и атмосферный - где находится, что посмотреть

Опубликовано: 2 июля 2026 08:15
 Проверено редакцией
Турецкий город, с которого началась Османская империя: спокойный и атмосферный - где находится, что посмотреть
Турецкий город, с которого началась Османская империя: спокойный и атмосферный - где находится, что посмотреть
Legion-Media
Город Турции, в котором нужно побывать каждому

Туристы привыкли судить о Турции по Стамбулу или Анталье, но в этой стране есть другой город, который всегда остается в тени. Он не избалован вниманием туристов, при этом именно здесь можно почувствовать дух настоящей Турции и Османской империи. Речь идет о Бурсе.

Месторасположение

Legion-Media
Legion-Media

Этот город находится на северо-западе Турции, в регионе - Анатолия. Бурса расположена у подножия горы Улудаг, в 20 км от Мраморного моря.

Как добраться

Очень удобно добираться до Бурсы из Стамбула. Для этого необходимо выбрать паром “Стамбул-Муданья” и наслаждаться видами, после чего взять такси. Есть вариант и с автобусом, но советуем выбрать именно первый.

Подробнее о городе

Legion-Media
Legion-Media

Любители турецкого кино уже знакомы с этим городом, так как он был показан в сериале “Основание: Осман”. Именно Бурса была захвачена основателем империи Османом Гази, после чего спустя время стала столицей государства.

В Бурсе прекрасно сохранен дух древности, тут много мечетей, базаров. В городе мало туристов, очень тихо, зелено и спокойно. Из-за близкого нахождения с горами здесь очень чистый воздух, сообщает канал “Саша Коновалова”.

Legion-Media
Legion-Media

Что посмотреть

  • Мечеть Улу Джами. Это сооружение было построено в XVI веке султаном Баязидом I. Является главной мечетью Бурсы.
  • Зеленая мечеть. Свое название сооружение получило из-за изумруда и бирюзы. Особенно красиво мечеть смотрится в солнечные дни. Рядом расположена усыпальница султана Мехмеда.
  • Топхане и Мавзолей Османа Гази.Основателя Османской империи почитают до сих пор, поэтому здесь всегда будут не только туристы, но и местные.
  • Мост Ырганды. Он был построен еще в XV веке, но прекрасно сохранился. Сейчас здесь можно увидеть лавки ремесленников.
  • Базар Коза Хан. Гордостью Бурсы является шелк. Здесь можно купить платки, постельное белье, шарфы, салфетки из натуральной ткани.

Legion-Media
Legion-Media

Опыт автора

“Я поклонница турецких сериалов, поэтому посещение Бурсы для меня стало особенным. Всегда хотела прикоснуться к истории Османской империи, увидеть мавзолей ее основателя. Если вы находитесь в поисках красивого, тихого и атмосферного города, то Бурса станет идеальным вариантом”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какой город Турции стоит посетить ради завтраков.

Автор:
Полина Аксенова
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