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Даже кости перегниют: не компост, а эликсир плодородия — в конце лета щедро лью жижу и весной "жирую" черноземом

Опубликовано: 17 августа 2026 03:04
 Проверено редакцией
Даже кости перегниют: не компост, а эликсир плодородия — в конце лета щедро лью жижу и весной "жирую" черноземом
Даже кости перегниют: не компост, а эликсир плодородия — в конце лета щедро лью жижу и весной "жирую" черноземом
Legion-Media
Ускорить созревание компоста помогут дрожжи, крапивный настой, сыворотка или хлебный квас — поливайте кучу раз в 2 недели и укрывайте плёнкой. Простые рецепты превратят отходы в ценный перегной к весне.

Чтобы весной компост стал рыхлым, тёмным и полностью перегнившим, важно не только правильно закладывать органику, но и поддерживать активность микроорганизмов. Обычная вода не способна запустить этот процесс: без питания бактерии находятся в состоянии покоя, а органика остаётся нетронутой. Опытные дачники используют специальные растворы, которые ускоряют разложение и превращают отходы в ценный перегной, делится автор блога "На даче у деда Егора".

Натуральные активаторы для компоста

  • Дрожжевой раствор — один из самых простых и действенных способов. Пачку прессованных дрожжей (или столовую ложку сухих) разводят в тёплой воде с ложкой сахара, настаивают час и поливают слои компоста. Дрожжевые грибки активизируют процессы гниения даже в плотной траве и грубых стеблях.
  • Настой крапивы или сорняков — ведро зелёной массы заливают водой и оставляют бродить на 3–5 дней. Полученный азотистый концентрат ускоряет переработку веток, кожуры и грубых растительных остатков.
  • Сыворотка с водой (1:5) — молочнокислые бактерии расщепляют белки и жиры, придавая компосту приятный запах свежей травы.
  • Настой навоза (куриный, коровий или кроличий) разводят 1:10, настаивают сутки и поливают кучу. Это мощный ускоритель, но важно не переборщить, чтобы не пережечь органику.
  • Хлебный квас — корки хлеба заливают тёплой водой с сахаром, настаивают 3 дня. Брожение активирует микрофлору настолько, что даже твёрдые отходы размягчаются.

Как и когда поливать

Поливать компостную кучу полезными растворами нужно регулярно — раз в 1–2 недели, в пасмурную погоду или после дождя. В сухие дни перед внесением активаторов компост предварительно увлажняют водой. После полива кучу накрывают плёнкой или плотным материалом, чтобы сохранить тепло и влажность. Для максимального эффекта в один из растворов можно добавить немного старого варенья или мёда — это создаёт питательную среду, и микроорганизмы работают с удвоенной силой.

Личный опыт автора

Раньше мой компост созревал больше года и часто оставался с неразложившимися остатками. Когда я начала поливать его дрожжевым раствором и настоем крапивы, процесс ускорился в разы — уже через четыре месяца масса стала однородной и тёмной. Теперь я чередую разные активаторы и всегда укрываю кучу плёнкой.

Вывод

Компост можно «запустить» и ускорить с помощью натуральных активаторов: дрожжей, крапивного настоя, сыворотки, навоза или хлебного кваса. Регулярный полив такими растворами поддерживает активность микроорганизмов и превращает органику в готовый перегной за один сезон. Простые ингредиенты ускоряют процесс и делают компост качественным.

Ранее мы рассказывали, какие сидераты сделают из грунта чернозём.

Автор:
Евгения Сухова
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