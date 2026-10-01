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Артем Дзюба уходит из футбола? Главная звезда страны решает повесить бутсы на гвоздь

Опубликовано: 1 октября 2026 17:48
 Проверено редакцией
Артем Дзюба уходит из футбола? Главная звезда страны решает повесить бутсы на гвоздь
Артем Дзюба уходит из футбола? Главная звезда страны решает повесить бутсы на гвоздь
Global Look Press / Pavel Kashaev
Дзюба еще надеется поиграть "за кого-нибудь на Кубок".

Самый обсуждаемый и скандальный нападающий страны Артем Дзюба намекнул, что его профессиональная карьера подошла к концу. Правда, сделал он это в своем фирменном стиле — без громких прощальных матчей и с шутками.

Карьера всё, но дверь приоткрыта

О своем решении Дзюба рассказал журналистам прямо и без купюр: «Карьера закончилась». Но тут же оговорился, что официально об этом объявлять не будет, пишет Спорт-Экспресс.

Форвард не исключает, что еще выйдет на поле. Например, пробегает пару матчей за какой-нибудь клуб в Кубке России. На вопросы о переходе в популярную сейчас Медиалигу Дзюба со смехом ответил, что его следующий клуб — мадридский «Реал».

Человек-рекорд

Можно по-разному относиться к Дзюбе, но с цифрами не поспоришь. Артем — официальный рекордсмен и лучший бомбардир за всю историю российского футбола.

В марте 2025 года он переписал историю, обогнав легендарного Александра Кержакова. За всю карьеру в клубах и сборной Дзюба забил фантастические 264 гола.

За национальную команду форвард отыграл 56 матчей и забил 31 мяч. По голам за сборную он делит первое место в истории страны.

Главный герой лета 2018 года

Самый яркий момент в карьере Дзюбы — домашний чемпионат мира 2018 года. До турнира в команду мало кто верил, а самого Артема критики буквально разносили. Но форвард стал настоящим вожаком сборной.

Тогда сборная Россия впервые в истории дошла до 1/4 финала ЧМ, а Дзюба стал любимцем всей страны.

На клубном уровне форвард собрав солидную коллекцию наград. Больше всего трофеев он взял с питерским «Зенитом»:

  • 4 победы в чемпионате России;
  • 4 Суперкубка страны;
  • 2 Кубка России.

Еще один Кубок России Артем выигрывал вместе с «Ростовом».

От «Спартака» до «Акрона»

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». Но за свою длинную карьеру он успел сменить почти десяток команд. В России он успел поиграть за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон».

Был у него и зарубежный опыт — короткая поездка в Турцию за клуб «Адана Демирспор».

Где бы ни играл Артем, вокруг него всегда было шумно. Он спорил с тренерами, давал острые интервью и регулярно попадал в скандалы. Но главное — он забивал голы абсолютно в любой команде. Все с прицелом на результат.

Ранее «Городовой» рассказывал, нужен ли Петербургу второй «Зенит».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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