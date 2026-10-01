Артем Дзюба уходит из футбола? Главная звезда страны решает повесить бутсы на гвоздь

Дзюба еще надеется поиграть "за кого-нибудь на Кубок".

Самый обсуждаемый и скандальный нападающий страны Артем Дзюба намекнул, что его профессиональная карьера подошла к концу. Правда, сделал он это в своем фирменном стиле — без громких прощальных матчей и с шутками.

Карьера всё, но дверь приоткрыта

О своем решении Дзюба рассказал журналистам прямо и без купюр: «Карьера закончилась». Но тут же оговорился, что официально об этом объявлять не будет, пишет Спорт-Экспресс.

Форвард не исключает, что еще выйдет на поле. Например, пробегает пару матчей за какой-нибудь клуб в Кубке России. На вопросы о переходе в популярную сейчас Медиалигу Дзюба со смехом ответил, что его следующий клуб — мадридский «Реал».

Человек-рекорд

Можно по-разному относиться к Дзюбе, но с цифрами не поспоришь. Артем — официальный рекордсмен и лучший бомбардир за всю историю российского футбола.

В марте 2025 года он переписал историю, обогнав легендарного Александра Кержакова. За всю карьеру в клубах и сборной Дзюба забил фантастические 264 гола.

За национальную команду форвард отыграл 56 матчей и забил 31 мяч. По голам за сборную он делит первое место в истории страны.

Главный герой лета 2018 года

Самый яркий момент в карьере Дзюбы — домашний чемпионат мира 2018 года. До турнира в команду мало кто верил, а самого Артема критики буквально разносили. Но форвард стал настоящим вожаком сборной.

Тогда сборная Россия впервые в истории дошла до 1/4 финала ЧМ, а Дзюба стал любимцем всей страны.

На клубном уровне форвард собрав солидную коллекцию наград. Больше всего трофеев он взял с питерским «Зенитом»:

4 победы в чемпионате России;

4 Суперкубка страны;

2 Кубка России.

Еще один Кубок России Артем выигрывал вместе с «Ростовом».

От «Спартака» до «Акрона»

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». Но за свою длинную карьеру он успел сменить почти десяток команд. В России он успел поиграть за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон».

Был у него и зарубежный опыт — короткая поездка в Турцию за клуб «Адана Демирспор».

Где бы ни играл Артем, вокруг него всегда было шумно. Он спорил с тренерами, давал острые интервью и регулярно попадал в скандалы. Но главное — он забивал голы абсолютно в любой команде. Все с прицелом на результат.

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