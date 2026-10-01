Ноябрьские выходные изменили в 2026 году: стоит ли ждать длинных каникул

В 2026 году ноябрьские праздники не принесут россиянам продолжительных выходных. Государственный праздник День народного единства, который отмечается 4 ноября и является праздничным выходным, приходится на среду. Дополнительных переносов не будет, поэтому выходным окажется только один день — сама среда, 4 ноября. Рабочими останутся 2, 3, 5 и 6 ноября. 3 ноября рабочее время будет сокращено на один час.
Напомним, россияне, которые работают по пятидневке, получили небольшие ноябрьские каникулы в прошлом году: выходные по случаю Дня народного единства длились 2, 3 и 4-го числа, при этом суббота 1 ноября была рабочей.
Когда будут осенние школьные каникулы
По рекомендации Минпросвещения у большинства школьников (за исключением тех, которые учатся по триместрам) осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, к ним присоединится также 4 ноября. Общая продолжительность отдыха для детей составит 12 дней. Однако окончательное решение о точных датах каникул принимают учебные заведения.
А вот зимой и юные, и взрослые россияне отдохнут как следует. Зимние каникулы порадуют. Они пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года и станут одними из самых продолжительных за последние годы.
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