Любые яблоки годятся в шарлотку: готовлю по рецепту Ивлева — выходит пышная и румяная до хруста

Привычная шарлотка — это бисквит с яблоками. Но шеф Ивлев предлагает иной подход: тесто на кефире с мёдом и маслом, а сверху — хрустящая сахарная корочка. Продукты простые, а результат удивляет.
Ингредиенты:
- 150 мл кефира 3,2%;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 2 яйца;
- 2 ст. ложки мёда;
- 200 г муки;
- 4 г разрыхлителя;
- 1 ч. ложка корицы;
- 250 г яблок;
- 40 мл растительного масла;
- 60 г изюма;
- 20 г сахара для посыпки.
Что изменить в замесе
Вместо классических яиц, сахара и муки основа строится на кефире жирностью 3,2% и растопленном сливочном масле. К ним добавляют мёд, растительное масло, разрыхлитель, корицу и изюм. Яйца растирают с сахаром, вводят мёд и муку, затем кефир и растительное масло. В конце — растопленное сливочное масло и яблоки, нарезанные кусочками. Тесто получается густым. Ключевой момент: яблоки очищают от кожицы, чтобы мякиш стал нежнее.
Как добиться корочки и сочности
Форму смазывают маслом и присыпают сахаром. Сверху тесто посыпают тростниковым сахаром — он карамелизуется и даёт румяную корочку. Выпекают при 180–200 C около 45 минут. Готовность проверяют шпажкой. После духовки пирог оставляют на 20 минут: мякиш стабилизируется, а корочка перестаёт быть горячей. Сочность обеспечивают кефир, два вида масла и сами яблоки.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такую шарлотку и советует: если яблоки очень сочные, обваляйте кусочки в ложке муки — они не опустятся на дно. Она также уменьшила мёд до одной ложки, чтобы вкус не был приторным.
Шарлотка на кефире с мёдом и корицей получается влажной внутри и с хрустящей корочкой сверху. Простой набор продуктов и понятная сборка делают её удачным вариантом для домашней выпечки.
Фото: Сгенерировано ИИ
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