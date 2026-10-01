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Любые яблоки годятся в шарлотку: готовлю по рецепту Ивлева — выходит пышная и румяная до хруста

Опубликовано: 1 октября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Любые яблоки годятся в шарлотку: готовлю по рецепту Ивлева — выходит пышная и румяная до хруста
Любые яблоки годятся в шарлотку: готовлю по рецепту Ивлева — выходит пышная и румяная до хруста
Городовой ру
Привычная шарлотка может удивить: тесто на кефире с мёдом и хрустящая сахарная корочка сверху. 

Привычная шарлотка — это бисквит с яблоками. Но шеф Ивлев предлагает иной подход: тесто на кефире с мёдом и маслом, а сверху — хрустящая сахарная корочка. Продукты простые, а результат удивляет.

Ингредиенты:

  • 150 мл кефира 3,2%;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. ложки мёда;
  • 200 г муки;
  • 4 г разрыхлителя;
  • 1 ч. ложка корицы;
  • 250 г яблок;
  • 40 мл растительного масла;
  • 60 г изюма;
  • 20 г сахара для посыпки.

Что изменить в замесе

Вместо классических яиц, сахара и муки основа строится на кефире жирностью 3,2% и растопленном сливочном масле. К ним добавляют мёд, растительное масло, разрыхлитель, корицу и изюм. Яйца растирают с сахаром, вводят мёд и муку, затем кефир и растительное масло. В конце — растопленное сливочное масло и яблоки, нарезанные кусочками. Тесто получается густым. Ключевой момент: яблоки очищают от кожицы, чтобы мякиш стал нежнее.

Как добиться корочки и сочности

Форму смазывают маслом и присыпают сахаром. Сверху тесто посыпают тростниковым сахаром — он карамелизуется и даёт румяную корочку. Выпекают при 180–200 C около 45 минут. Готовность проверяют шпажкой. После духовки пирог оставляют на 20 минут: мякиш стабилизируется, а корочка перестаёт быть горячей. Сочность обеспечивают кефир, два вида масла и сами яблоки.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такую шарлотку и советует: если яблоки очень сочные, обваляйте кусочки в ложке муки — они не опустятся на дно. Она также уменьшила мёд до одной ложки, чтобы вкус не был приторным.

Шарлотка на кефире с мёдом и корицей получается влажной внутри и с хрустящей корочкой сверху. Простой набор продуктов и понятная сборка делают её удачным вариантом для домашней выпечки.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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