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Делаю это с геранью до 15 октября — и куст цветет ярче новогодней елки

Опубликовано: 1 октября 2026 18:30
 Проверено редакцией
Делаю это с геранью до 15 октября — и куст цветет ярче новогодней елки
Делаю это с геранью до 15 октября — и куст цветет ярче новогодней елки
Городовой ру
Три простые процедуры до середины осени помогут сохранить куст плотным и дождаться цветения зимой.

С приходом октября комнатные пеларгонии страдают от сухого воздуха и короткого дня. Без внимания куст превращается в оголённые плети с бледными листьями. До середины осени важно провести обрезку, подкормку и наладить микроклимат.

Обрезка и осенний рацион без азота

Стрижка пробуждает спящие почки у основания. Оставляют три сильных побега, каждый укорачивают, сохраняя пять живых почек над почвой. Срезы обрабатывают активированным углём или корицей, затем дают растению семь дней покоя без полива и перемещений. Подкормку вносят через 10–14 дней, когда появятся первые листочки. Азотные удобрения и стимуляторы роста исключают: они гонят водянистые побеги, которые гибнут от нехватки света. Используют фосфорно-калийные составы или настой золы. Калий отвечает за бутоны, фосфор укрепляет корни перед зимой.

Прохладный подоконник и сухой полив

Главный враг — горячие батареи. Горшок ставят на светлый подоконник, изолировав дно деревянной подставкой или пенопластом. Поливают один-два раза в месяц, ориентируясь на полное просыхание кома. Лучше через поддон, сливая остатки через 30 минут. Побеги берегут от ледяных сквозняков.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды обрезала герань и сразу полила — срезы загнили. Теперь она выдерживает неделю без воды и только потом даёт фосфорно-калийную подкормку. Её совет: не оставляйте воду в поддоне дольше получаса, иначе корни задохнутся.

Три процедуры помогают пеларгонии пережить короткий день и зацвести зимой. Умеренность в поливе и отказ от азота сохраняют куст плотным и здоровым.

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Автор:
Евгения Сухова
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