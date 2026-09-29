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Заморозки ночью и тепло до 5 числа: когда в Петербурге закончится Бабье лето

Опубликовано: 29 сентября 2026 21:48
 Проверено редакцией
Заморозки ночью и тепло до 5 числа: когда в Петербурге закончится Бабье лето
Заморозки ночью и тепло до 5 числа: когда в Петербурге закончится Бабье лето
фото: Городовой.ру
В Петербурге пришло долгожданное тепло.

Осень в Петербурге решила повременить с проливными дождями. В город и Ленобласть пришло то самое классическое бабье лето. Спасибо за это мощному антициклону — он разогнал тучи и принес долгожданное солнце.

Днем — комфорт и солнце

Пара зонтиков пока не понадобится. Нас ждут сухие и очень приятные дни. Днем термометры покажут от +13 до +18 градусов. Ветра почти нет, так что гулять будет максимально комфортно, рассказал "Городовому" главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

При этом атмосферное давление зашкаливает — оно сильно поднимется. Метеочувствительным людям в эти дни стоит почаще отдыхать и держать под рукой нужные лекарства.

Ночью — достаем теплые одеяла

Но у осеннего солнца есть свой каприз. Без облаков земля днем быстро нагревается, а ночью так же быстро остывает.

"В Петербурге ночью ожидается +7…+9 градусов. За городом температура опустится до +2, а кое-где на траве даже возможны первые заморозки.

Теплая погода простоит до пятого числа Антициклон, классическая ситуация, бабьего лета", - отметил эксперт.

Не сидите дома! Это лучший момент, чтобы съездить в Петергоф, погулять по Пушкину или отправиться за грибами в областные леса. Впереди долгое межсезонье, так что заряжаемся солнечным светом, пока есть возможность.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
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