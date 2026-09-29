Заморозки ночью и тепло до 5 числа: когда в Петербурге закончится Бабье лето

Осень в Петербурге решила повременить с проливными дождями. В город и Ленобласть пришло то самое классическое бабье лето. Спасибо за это мощному антициклону — он разогнал тучи и принес долгожданное солнце.
Днем — комфорт и солнце
Пара зонтиков пока не понадобится. Нас ждут сухие и очень приятные дни. Днем термометры покажут от +13 до +18 градусов. Ветра почти нет, так что гулять будет максимально комфортно, рассказал "Городовому" главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
При этом атмосферное давление зашкаливает — оно сильно поднимется. Метеочувствительным людям в эти дни стоит почаще отдыхать и держать под рукой нужные лекарства.
Ночью — достаем теплые одеяла
Но у осеннего солнца есть свой каприз. Без облаков земля днем быстро нагревается, а ночью так же быстро остывает.
"В Петербурге ночью ожидается +7…+9 градусов. За городом температура опустится до +2, а кое-где на траве даже возможны первые заморозки.
Теплая погода простоит до пятого числа Антициклон, классическая ситуация, бабьего лета", - отметил эксперт.
Не сидите дома! Это лучший момент, чтобы съездить в Петергоф, погулять по Пушкину или отправиться за грибами в областные леса. Впереди долгое межсезонье, так что заряжаемся солнечным светом, пока есть возможность.