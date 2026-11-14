Самое красивое русское имя для девочки со значением «Божья» «божественная», «дарованная свыше»: редкое, звучное с небесным смыслом

Божена – старинное славянское имя: оно звучит благородно и в то же время мягко, имеет божественное происхождение.

Если родители назовут так свою дочь, они могут не беспокоиться, что их девочка затеряется среди таких же Божен – имя довольно редкое у нас.

Значение имени

Божена – значит «дарованная Богом», «Божья». Раньше родители так называли своих долгожданных дочерей, которые сделали их особенно счастливыми.

В нашей стране имя встречается редко, зато его любят другие славянские народы – особенно чешские и польские.

Уменьшительно-ласкательные варианты

В кругу семьи Божену можно называть Боженочкой, Боженкой или даже Женей – так оно звучит особенно по-домашнему.

Сокращенные варианты – Боня, Бонюша.

Характер Божены

Юные носительницы этого имени довольно любопытны и активны. С возрастом они становятся автономны и рассудительны, умеют твердо стоять на своем и добавиться целей. Божены отличаются развитой интуицией, но в то же время плохо переносят любую критику.

Поддержка близких для Божены крайне важна.