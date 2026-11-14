Курица по-аджарски: готовлю ее на радость мужу – соревнуется с котом в скорости поедания

Так курицу вы еще не готовили

Мясо птицы занимает лидирующие позиции в мировом потреблении, являясь универсальным компонентом для широкого спектра блюд, от закусок до основных позиций меню. Предлагаем вашему вниманию технологическую карту приготовления сочной курицы по-аджарски.

Ингредиенты:

Курица — 2 кг;

кинза — 20 г;

перец — 1 ч. л.;

соль — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ст. л.;

чеснок — 7 зубчиков.

Технология приготовления

Для подготовки тушку необходимо разрезать вдоль грудной части и раскрыть. Поверхность птицы следует равномерно натереть смесью специй. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить курицу внутренней стороной вниз, накрыть тарелкой и установить пресс (например, емкость с водой) для обеспечения равномерной прожарки.

Обжарив птицу с обеих сторон, подготовьте соус: соедините измельченную зелень, чеснок, хмели-сунели и небольшое количество воды. Полейте подготовленным составом курицу, накройте крышкой и доведите до готовности в течение 10 минут. Рекомендуется подавать с гарниром из картофеля. Желаем приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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