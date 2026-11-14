Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже балерины: готовится за полчаса

Рецепт низкокалорийного торта

Трудно представить праздничное мероприятие без этого популярного десерта, который является неизменным атрибутом дней рождения и юбилейных дат.

Речь пойдет о легендарном торте «Медовик». Традиционный рецепт отличается высокой калорийностью, поэтому мы предлагаем вашему вниманию его диетическую версию.

Ингредиенты:

яйцо — 2 шт.;

мед — 60 г;

масло (сливочное или кокосовое) — 30 г;

творог мягкий — 70 г;

мука рисовая — 90 г;

разрыхлитель — 5 г;

сметана — 100 г.

Технология приготовления

Для приготовления необходимо взбить яйца с творогом. Затем добавить растопленные масло и мед, тщательно перемешав полученную массу.

После этого ввести муку и разрыхлитель. Тесто распределить по пергаменту, придав нужную форму, и выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 10 минут.

Готовый корж разрезать на четыре части, прослоить сметаной и оставить для пропитки на 2 часа. При желании готовый торт можно декорировать ягодами. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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