Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже балерины: готовится за полчаса

Трудно представить праздничное мероприятие без этого популярного десерта, который является неизменным атрибутом дней рождения и юбилейных дат.
Речь пойдет о легендарном торте «Медовик». Традиционный рецепт отличается высокой калорийностью, поэтому мы предлагаем вашему вниманию его диетическую версию.
Ингредиенты:
- яйцо — 2 шт.;
- мед — 60 г;
- масло (сливочное или кокосовое) — 30 г;
- творог мягкий — 70 г;
- мука рисовая — 90 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- сметана — 100 г.
Технология приготовления
Для приготовления необходимо взбить яйца с творогом. Затем добавить растопленные масло и мед, тщательно перемешав полученную массу.
После этого ввести муку и разрыхлитель. Тесто распределить по пергаменту, придав нужную форму, и выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 10 минут.
Готовый корж разрезать на четыре части, прослоить сметаной и оставить для пропитки на 2 часа. При желании готовый торт можно декорировать ягодами. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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