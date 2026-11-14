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Кошка сначала мурлычет, а потом кусает вас за руку: это не вредность, а кое-что другое

Опубликовано: 14 ноября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Кошка сначала мурлычет, а потом кусает вас за руку: это не вредность, а кое-что другое
Кошка сначала мурлычет, а потом кусает вас за руку: это не вредность, а кое-что другое
Городовой ру
Кажется, что кошка сама не знает, чего хочет, когда запрыгивает на колени к хозяину, подставляет голову или брюшко, жмурится и мурлычет – а через несколько секунд бьет его лапой или внезапно кусает.

Однако у наших питомцев существует агрессия, которая возникает по причине чрезмерного поглаживания – поэтому характер тут ни при чем.

Почему это проявляется

Сначала кошке нравятся поглаживания, но спустя короткое (или продолжительное) время они начинают ее напрягать. Один питомец «взрывается» уже через пару-тройку поглаживаний, второй может часами лежать на коленях и мурлыкать – но и ему рано или поздно все надоест.

Если кошку начинает раздражать тактильный контакт, это вовсе не означает, что он ей не нравится совсем. Ее не устраивает продолжительность контакта, поэтому если вы проигнорируете явные предупреждения, то вас укусят или поцарапают.

Когда кошку лучше не трогать

Если вы гладите своего питомца, а он вдруг напрягся и замер, спина с хвостом стали подергиваться, уши прижались к голове или развернулись в стороны – лучше уберите руки.

То же самое – если кошка неожиданно повернулась в сторону руки или начала бить хвостом по полу.

Где кошку гладить не надо

Поглаживания по голове, щекам и подбородку кошкам обычно нравятся. Брюшко, лапы и область у основания хвоста лучше не трогать – они сверхчувствительные. Впрочем, все индивидуально – ваш питомец вполне может наслаждаться поглаживаниями по животику.

Важно: если раньше вы всегда гладили кошку по одному месту, а сейчас при прикосновении к нему она начинает дергаться и проявлять недовольство – покажитесь ветеринару, чтобы исключить болевые и дискомфортные ощущения.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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