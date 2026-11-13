На северном намыве Васильевского острова предлагают построить колесо обозрения

Как этот объект может изменить облик новой территории

На северном намыве Васильевского острова может появиться масштабный аттракцион — Группа ЛСР рассматривает вариант строительства колеса обозрения. Идея не про «просто покататься»: её хотят встроить в городскую ткань района и совместить с деловым пространством.

В чём суть задумки

Колесо планируют объединить с одним из будущих бизнес‑центров: получится не просто аттракцион, а общественный центр притяжения. По словам гендиректора «ЛСР. Недвижимость — Северо‑Запад» Ольги Михальченко, идея уже получила положительный отклик, в том числе у городских властей. С высоты откроется панорама Финского залива и окрестностей — такой вид способен стать визитной карточкой района.

Что ещё появится на намыве

Территория в 163 га осваивается комплексно: здесь построят более 1 млн м² недвижимости, включая около 875 тыс. м² жилья, коммерческие и общественно‑деловые объекты.

В концепцию также входят центральный парк, набережная вдоль залива и общественные пространства. Колесо обозрения может логично вписаться в эту досуговую инфраструктуру.

Пока только обсуждение

Проект остаётся на стадии проработки: высоту колеса, параметры бизнес‑центра, бюджет и сроки не раскрывают. Но сам факт обсуждения говорит о стремлении сделать новый район не только жилым, но и интересным для горожан.

Новый район на намыве задумывается как полноценная городская среда — и колесо обозрения может стать её яркой деталью, если проект дойдёт до реализации.

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