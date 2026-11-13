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На северном намыве Васильевского острова предлагают построить колесо обозрения

Опубликовано: 13 ноября 2026 22:56
 Проверено редакцией
Городовой ру
На северном намыве Васильевского острова предлагают построить колесо обозрения
фото Global Look Press
Как этот объект может изменить облик новой территории

На северном намыве Васильевского острова может появиться масштабный аттракцион — Группа ЛСР рассматривает вариант строительства колеса обозрения. Идея не про «просто покататься»: её хотят встроить в городскую ткань района и совместить с деловым пространством.

В чём суть задумки

Колесо планируют объединить с одним из будущих бизнес‑центров: получится не просто аттракцион, а общественный центр притяжения. По словам гендиректора «ЛСР. Недвижимость — Северо‑Запад» Ольги Михальченко, идея уже получила положительный отклик, в том числе у городских властей. С высоты откроется панорама Финского залива и окрестностей — такой вид способен стать визитной карточкой района.

Что ещё появится на намыве

Территория в 163 га осваивается комплексно: здесь построят более 1 млн м² недвижимости, включая около 875 тыс. м² жилья, коммерческие и общественно‑деловые объекты.

В концепцию также входят центральный парк, набережная вдоль залива и общественные пространства. Колесо обозрения может логично вписаться в эту досуговую инфраструктуру.

Пока только обсуждение

Проект остаётся на стадии проработки: высоту колеса, параметры бизнес‑центра, бюджет и сроки не раскрывают. Но сам факт обсуждения говорит о стремлении сделать новый район не только жилым, но и интересным для горожан.

Новый район на намыве задумывается как полноценная городская среда — и колесо обозрения может стать её яркой деталью, если проект дойдёт до реализации.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в новом технопарке Петербурга начнут выпускать человекоподобных роботов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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