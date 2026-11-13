Холодный двигатель не прощает спешки: какая зимняя привычка может довести автомобиль до капремонта

Почему важно прогревать автомобиль зимой перед поездкой

Если предварительно не прогревать мотор в условиях российских зим, то это может привести к износу двигателя всего за несколько месяцев. Об этом глава общественной системы “Обеспечение безопасности дорожного движения” Константин Крохмаль сообщил Pravda.Ru.

Чем опасны современные тренды

Сейчас наблюдается тренд борьбы за экологию, из-за чего многие производители вынуждены давать те советы, которые не учитывают эксплуатацию техники при российском климате. Эксперт уверен, что отсутствие прогрева автомобиля способно привести к капитальному ремонту двигателя.

Если непрогретый автомобиль окажется на трассе, то двигатель может выйти из строя за считанные месяцы. Прогрев является обязательным этапом для любой машины.

Важность подготовки шин

Перед поездкой важно заниматься подготовкой не только двигателя, но и ходовой части, в которую входят и покрышки. Резина должна адаптироваться к дорожному покрытию.

Специалист объясняет, что шины должны “почувствовать” асфальт, из-за чего в первые минуты нельзя двигаться быстро. Резина привыкнет к дороге примерно через 10 минут. С двигателем обстоит такая же ситуация.

Фото: Сгенерировано ИИ

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