Запеканка, которую не отличить от чизкейка: семья съест вместе с тарелками

Нежная запеканка, которая понравится всем членам семьи

Творожная запеканка является востребованным продуктом, представляющим собой оптимальное решение для сбалансированного и питательного завтрака. Предлагаем вашему вниманию рецепт творожной запеканки с добавлением бананов, обладающей высокими вкусовыми характеристиками.

Ингредиенты:

Творог — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

банан — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.

Технология приготовления

Для приготовления необходимо нарезать бананы кружочками. В глубокой емкости соединить творог, сметану, сахар и ванильный сахар, после чего довести массу до однородной консистенции с помощью блендера.

Подготовленную форму для запекания смазать маслом, выложить в нее половину творожной основы, равномерно распределить слой бананов и залить оставшейся творожной массой. Выпекать в духовом шкафу при температуре 180 °C в течение 50 минут. Блюдо готово к подаче. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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