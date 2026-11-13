Запеканка, которую не отличить от чизкейка: семья съест вместе с тарелками

Творожная запеканка является востребованным продуктом, представляющим собой оптимальное решение для сбалансированного и питательного завтрака. Предлагаем вашему вниманию рецепт творожной запеканки с добавлением бананов, обладающей высокими вкусовыми характеристиками.
Ингредиенты:
- Творог — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- банан — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.
Технология приготовления
Для приготовления необходимо нарезать бананы кружочками. В глубокой емкости соединить творог, сметану, сахар и ванильный сахар, после чего довести массу до однородной консистенции с помощью блендера.
Подготовленную форму для запекания смазать маслом, выложить в нее половину творожной основы, равномерно распределить слой бананов и залить оставшейся творожной массой. Выпекать в духовом шкафу при температуре 180 °C в течение 50 минут. Блюдо готово к подаче. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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