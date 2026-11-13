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Спасатели взяли трассы Ленобласти под усиленный контроль из-за плохой погоды

Опубликовано: 13 ноября 2026 19:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Спасатели взяли трассы Ленобласти под усиленный контроль из-за плохой погоды
фото Global Look Press
Что происходит на трассах

Погода в Ленинградской области капризничает, и дороги становятся непредсказуемыми. Спасатели усилили наблюдение за федеральными трассами и проверили самые рискованные участки.

Что делают службы

Аварийно‑спасательная служба региона перевела контроль трасс в усиленный режим. Специалисты осмотрели опасные отрезки, оценили состояние покрытия и видимость. Пока крупных ЧП не зафиксировано, но расслабляться рано — скользкие отрезки и туман могут появиться в любой момент.

О чём предупреждают спасатели

Главное правило сейчас — не надеяться на удачу. Даже небольшая ошибка на мокрой или скользкой дороге легко превращается в серьёзную проблему. Специалисты прямо говорят: лучше ехать медленнее, держать большую дистанцию и не делать резких движений.

Как вести себя за рулём в плохую погоду

  • держите дистанцию в 2–3 раза больше обычной — на скользкой дороге тормозной путь сильно увеличивается;
  • снижайте скорость заранее перед поворотами и перекрёстками, не ждите последнего момента;
  • избегайте резких манёвров и торможений — на мокром покрытии машину может занести даже на небольшой скорости;
  • следите за дистанцией до грузовиков: из‑под колёс фур летит вода и грязь, резко ухудшая видимость.

Спокойная езда и лишние секунды на реакцию — вот что спасает на трассе, когда погода подводит. Пусть дорога будет безопасной.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в центре Петербурга введут ограничения на движение транспорта.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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