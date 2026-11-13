Спасатели взяли трассы Ленобласти под усиленный контроль из-за плохой погоды

Что происходит на трассах

Погода в Ленинградской области капризничает, и дороги становятся непредсказуемыми. Спасатели усилили наблюдение за федеральными трассами и проверили самые рискованные участки.

Что делают службы

Аварийно‑спасательная служба региона перевела контроль трасс в усиленный режим. Специалисты осмотрели опасные отрезки, оценили состояние покрытия и видимость. Пока крупных ЧП не зафиксировано, но расслабляться рано — скользкие отрезки и туман могут появиться в любой момент.

О чём предупреждают спасатели

Главное правило сейчас — не надеяться на удачу. Даже небольшая ошибка на мокрой или скользкой дороге легко превращается в серьёзную проблему. Специалисты прямо говорят: лучше ехать медленнее, держать большую дистанцию и не делать резких движений.

Как вести себя за рулём в плохую погоду

держите дистанцию в 2–3 раза больше обычной — на скользкой дороге тормозной путь сильно увеличивается;

снижайте скорость заранее перед поворотами и перекрёстками, не ждите последнего момента;

избегайте резких манёвров и торможений — на мокром покрытии машину может занести даже на небольшой скорости;

следите за дистанцией до грузовиков: из‑под колёс фур летит вода и грязь, резко ухудшая видимость.

Спокойная езда и лишние секунды на реакцию — вот что спасает на трассе, когда погода подводит. Пусть дорога будет безопасной.

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