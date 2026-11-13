В Петербурге с 16 ноября начнется работа «зимних» автобусных маршрутов

Почему автобусные маршруты Петербурга меняются

В Петербурге наступает сезонная перестройка автобусной сети: одни маршруты уходят на «зимние» направления, другие — навсегда прощаются до весны. Изменения коснутся и расписаний нескольких привычных номеров.

Какие маршруты начнут работать

С 16 ноября запускаются два сезонных направления: №469А «Метро «Ул. Дыбенко» — пос. Приладожский» и №475А «Колпино, Заводской пр. — пос. Приладожский».

Они понадобятся тем, кто добирается до пригородных посёлков, — сезонные маршруты подстраивают под реальный спрос пассажиров.

Какие маршруты прекращают работу

С понедельника уйдут «летние» маршруты №406 «Кронштадт, Гражданская ул. — СНТ «Красногорские покосы» и №555 «Придорожная аллея — 45 км автодороги СПб‑Парголово‑Огоньки».

Они обслуживали дачников и загородных пассажиров — зимой такой спрос снижается, поэтому автобусы снимают с линии до тёплого сезона.

Что изменится в расписаниях

Помимо появления новых и исчезновения старых направлений, с 16 ноября скорректируют графики автобусов №2Кр, 3Кр и №485, а с 18 ноября — №110. Для тех, кто пользуется этими номерами ежедневно, корректировка времени отправления может оказаться заметной.

Перестройка автобусной сети — обычная осенняя практика: город подстраивает транспорт под зимний ритм жизни. Чуть внимания к расписаниям — и переход пройдёт без сюрпризов.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в центре Петербурга введут ограничения на движение транспорта.