В центре Петербурга введут ограничения на движение транспорта из-за Рождественской ярмарки

Какие улицы окажутся под ограничениями

В центре Петербурга стартует Рождественская ярмарка — она развернётся сразу на нескольких знаковых площадках и продлится больше двух месяцев. Из‑за праздника в центре города серьёзно поменяется транспортная схема: где‑то закроют проезд, где‑то сузят полосы и запретят парковку.

Где и когда пройдёт ярмарка

Ярмарка будет работать с 14 ноября 2026 года по 24 января 2027‑го на Манежной, Дворцовой и Московской площадях, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах. Масштабное событие требует временных мер — часть улиц станет пешеходной, а на других изменят схему движения.

Манежная площадь и окрестности: самые плотные перекрытия

С 17 ноября по 23 января закроют движение на Манежной площади, на Итальянской улице (от Малой Садовой до Манежной) и на Кленовой улице (от Манежной до Инженерной).

На отдельных участках Итальянской, Караванной и Кленовой улиц запретят остановку и сузят проезжую часть — учитывайте это, если привыкли оставлять машину рядом с этими кварталами.

Дворцовая площадь: ограничения в несколько этапов

На проезде от Певческого моста до площади стоянку запретят 14 ноября, остановку — с 14 ноября по 4 декабря и с 16 по 24 января. Проезжую часть сузят в те же периоды (кроме 14 ноября).

С 4 декабря по 15 января закроют проезд от Певческого моста до Миллионной улицы, а у домов 36–38 на Миллионной запретят остановку и уменьшат количество полос.

Рождественская ярмарка — отличный повод прогуляться пешком по нарядным улицам, а машину лучше оставить подальше от эпицентра праздника. Так получится и город посмотреть, и нервы сберечь.

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