Быстрые треугольники с творогом: готовлю на завтрак и перекус — обожает вся семья

Сытный и вкусный завтрак

В качестве варианта перекуса предлагаем рассмотреть рецепт творожных треугольников из лаваша. Это блюдо отличается высокими вкусовыми качествами, сытностью и удобством транспортировки, что делает его оптимальным решением для питания вне дома.

Ингредиенты:

пшеничные лепешки (тортильи или лаваш) — 8 шт.;

творог (9% жирности) — 350 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

ягоды (рекомендуется черная смородина) — 100 г;

сахар — 4 ст. л.;

сахарная пудра — 1,5 ч. л.;

крахмал — 1 ч. л.

Приготовление:

Для достижения оптимальной консистенции рекомендуется использовать пастообразный творог. Ягодный наполнитель может быть адаптирован согласно предпочтениям (допускается использование свежих или замороженных ягод).

В отдельной емкости тщательно смешайте творог с сахаром и яйцом. В другой посуде соедините ягоды с крахмалом и сахарной пудрой.

Подготовьте основу: вырежьте из лаваша круги требуемого диаметра. На каждой заготовке выполните радиальный разрез от края до центра.

Равномерно распределите творожную массу по поверхности заготовки, соблюдая технологические отступы от краев и линии разреза. Разместите порцию ягод в области надреза.

Сформируйте треугольник, последовательно накрыв начинку верхней, правой и нижней частями лепешки. Данный метод обеспечивает герметичность и предотвращает вытекание начинки. Повторите процедуру для всех заготовок.

Переложите изделия в форму и выпекайте в разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 15 минут.

Перед подачей рекомендуется слегка остудить десерт. Приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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