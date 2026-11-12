Городовой / Новости Петербурга / Быстрые треугольники с творогом: готовлю на завтрак и перекус — обожает вся семья

Быстрые треугольники с творогом: готовлю на завтрак и перекус — обожает вся семья

Опубликовано: 12 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Быстрые треугольники с творогом: готовлю на завтрак и перекус — обожает вся семья
Быстрые треугольники с творогом: готовлю на завтрак и перекус — обожает вся семья
Городовой ру
Сытный и вкусный завтрак

В качестве варианта перекуса предлагаем рассмотреть рецепт творожных треугольников из лаваша. Это блюдо отличается высокими вкусовыми качествами, сытностью и удобством транспортировки, что делает его оптимальным решением для питания вне дома.

Ингредиенты:

  • пшеничные лепешки (тортильи или лаваш) — 8 шт.;
  • творог (9% жирности) — 350 г;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • ягоды (рекомендуется черная смородина) — 100 г;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • сахарная пудра — 1,5 ч. л.;
  • крахмал — 1 ч. л.

Приготовление:

Для достижения оптимальной консистенции рекомендуется использовать пастообразный творог. Ягодный наполнитель может быть адаптирован согласно предпочтениям (допускается использование свежих или замороженных ягод).

В отдельной емкости тщательно смешайте творог с сахаром и яйцом. В другой посуде соедините ягоды с крахмалом и сахарной пудрой.

Подготовьте основу: вырежьте из лаваша круги требуемого диаметра. На каждой заготовке выполните радиальный разрез от края до центра.

Равномерно распределите творожную массу по поверхности заготовки, соблюдая технологические отступы от краев и линии разреза. Разместите порцию ягод в области надреза.

Сформируйте треугольник, последовательно накрыв начинку верхней, правой и нижней частями лепешки. Данный метод обеспечивает герметичность и предотвращает вытекание начинки. Повторите процедуру для всех заготовок.

Переложите изделия в форму и выпекайте в разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 15 минут.

Перед подачей рекомендуется слегка остудить десерт. Приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Закуска, которая сводит с ума: невероятно вкусное мексиканское блюдо – готовится проще простого.

Брауни для худеющих: простой рецепт для считающих калории – нежный и вкусный.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья Перейти 13 ноября 2026
Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу Перейти 13 ноября 2026
Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот Перейти 13 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья Новости Петербурга
Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу Новости Петербурга
Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот Новости Петербурга
Беру кефир и больше муки, чем обычно: оладьи как пончики — максимальная пышность, не опадают Новости Петербурга
Старт продаж нового Урала — стоимость и сравнение с прежними моделями Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное