Быстрые треугольники с творогом: готовлю на завтрак и перекус — обожает вся семья

В качестве варианта перекуса предлагаем рассмотреть рецепт творожных треугольников из лаваша. Это блюдо отличается высокими вкусовыми качествами, сытностью и удобством транспортировки, что делает его оптимальным решением для питания вне дома.
Ингредиенты:
- пшеничные лепешки (тортильи или лаваш) — 8 шт.;
- творог (9% жирности) — 350 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- ягоды (рекомендуется черная смородина) — 100 г;
- сахар — 4 ст. л.;
- сахарная пудра — 1,5 ч. л.;
- крахмал — 1 ч. л.
Приготовление:
Для достижения оптимальной консистенции рекомендуется использовать пастообразный творог. Ягодный наполнитель может быть адаптирован согласно предпочтениям (допускается использование свежих или замороженных ягод).
В отдельной емкости тщательно смешайте творог с сахаром и яйцом. В другой посуде соедините ягоды с крахмалом и сахарной пудрой.
Подготовьте основу: вырежьте из лаваша круги требуемого диаметра. На каждой заготовке выполните радиальный разрез от края до центра.
Равномерно распределите творожную массу по поверхности заготовки, соблюдая технологические отступы от краев и линии разреза. Разместите порцию ягод в области надреза.
Сформируйте треугольник, последовательно накрыв начинку верхней, правой и нижней частями лепешки. Данный метод обеспечивает герметичность и предотвращает вытекание начинки. Повторите процедуру для всех заготовок.
Переложите изделия в форму и выпекайте в разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 15 минут.
Перед подачей рекомендуется слегка остудить десерт. Приятного аппетита.
Фото сгенерировано ИИ
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