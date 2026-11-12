В новом технопарке Петербурга начнут выпускать человекоподобных роботов

Почему эта площадка важна не только для бизнеса, но и для технологического будущего города

В Петербурге дали старт новому индустриальному комплексу «ПРОМСТРАНСТВО»: на площадке появится производство антропоморфных роботов. Первым резидентом стала компания «Валдай роботы» — соглашение о намерениях подписали на торжественной церемонии.

Кто и где будет выпускать роботов

Производство развернётся на территории комплекса «ПРОМСТРАНСТВО». Первый резидент — «Валдай роботы» — займётся выпуском человекоподобных машин.

Меморандум подписали Александр Паршуков (ООО «ИИСС») и Егор Бакулин (ООО «Валдай роботы»). На событии присутствовали вице‑губернатор Кирилл Поляков и глава профильного комитета Александр Ситов — уровень участников подчёркивает значимость проекта.

Почему это шаг вперёд для города

Петербург первым в стране утвердил программу развития робототехники и беспилотных систем до 2030 года. Размещение высокотехнологичного производства на новой площадке подтверждает: в городе формируется инфраструктура, способная поддерживать передовые разработки.

Поддержка и перспективы

Город не ограничивается созданием площадок: действует система финансовой поддержки предприятий. В 2026 году на субсидии для внедрения роботизированных систем выделено 100 миллионов рублей — эти средства помогают заводам быстрее осваивать новые технологии.

Запуск «ПРОМПРОСТРАНСТВА» — не просто открытие новой площадки, а сигнал: Петербург делает ставку на высокие технологии и готов создавать для них реальные условия.

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