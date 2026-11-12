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Бетоном дорожки на даче не заливаю — использую «сотовую броню» с Ozon: крепкая тропинка за 30 минут

Опубликовано: 12 ноября 2026 18:08
 Проверено редакцией
Бетоном дорожки на даче не заливаю — использую «сотовую броню» с Ozon: крепкая тропинка за 30 минут
Бетоном дорожки на даче не заливаю — использую «сотовую броню» с Ozon: крепкая тропинка за 30 минут
Городовой ру
Садовая дорожка из георешётки и щебня — практичная альтернатива бетонной заливке.

Пластиковые соты удерживают камни на месте, и по тропинке можно ходить сразу после завершения работ. Не нужно месить раствор, ставить опалубку и ждать застывания. Такой вариант подходит для проходов между грядками, дорожек к теплице и хозяйственным постройкам.

Подготовьте основание

Снимите дёрн вместе с корнями и выровняйте грунт. Просто положить решётку поверх травы нельзя: земля просядет, и покрытие быстро станет волнистым. На рыхлой или влажной почве уложите геотекстиль — он не даст щебню смешиваться с землёй. Предусмотрите небольшой уклон для отвода дождевой воды. По краям желательно установить бордюр, чтобы засыпка не расползалась.

Уложите и закрепите соты

Для садовых тропинок достаточно георешётки высотой около 50 мм. Растяните полотно, соедините соседние секции и зафиксируйте анкерами или штырями. Этот этап пропускать нельзя: незакреплённые ячейки при засыпке начнут сдвигаться и собираться.

Засыпьте щебнем

Заполняйте ячейки постепенно, распределяя камень граблями. Берите щебень с угловатыми краями: гладкая галька выкатывается и скользит. Насыпайте с небольшим запасом выше края ячеек — после уплотнения камень осядет. Поверхность разровняйте и утрамбуйте. Пластик должен полностью скрыться под засыпкой.

Лайфхаки от дачников

  1. Делайте основание слоями. Не засыпайте весь щебень сразу — уплотняйте каждый слой отдельно, иначе покрытие со временем станет неровным.
  2. Проверьте пробный метр. Сделайте небольшой участок возле сарая и пройдитесь по нему после дождя. Сразу станет видно, достаточно ли уплотнено основание и не цепляется ли обувь за пластик.

Родители автора "Городового" Алины Владимировой, заядлые дачники, рассказали, что раньше после каждого дождя грунт с их дорожек сползал в клумбы, а щебень разъезжался. После укладки георешётки ячейки держат форму, и сорняки сквозь них не пробиваются. «Проще некуда: насыпал и забыл», — отмечают они.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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