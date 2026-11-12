Картошка, мука и кусочек масла — делаю норвежские лефсе: мягкие лепёшки на сковороде, нежнее блинчиков

Как приготовить картофельные лепешки без тонны масла

Из картофеля можно приготовить норвежские лефсе - тонкие лепешки, которые отличаются невероятно нежным вкусом. Они легко сворачиваются, могут подаваться с различными начинками, но чаще всего используют сливочное масло, корицу и сахар. Получается вкусно!

Что понадобится

Картофель - 500 г; мука - 120 г; масло сливочное - 30 г; соль - ½ чайной ложки. Для подачи: сахар, корица и сливочное масло.

Приготовление

Очистите картошку, отварите ее и разомните с помощью толкушки. Добавьте соль и сливочное масло. Дайте пюре полностью остыть.

Выложите к картофелю муку, замесите мягкое тесто. Поделите его на восемь частей, раскатайте каждую до состояния тонкой лепешки.

Нагрейте сковороду без масла, обжарьте лепешки с каждой стороны по 2 минуты. Они должны стать румяными. Готовые норвежские лефсе стоит накрыть полотенцем.

Для подачи используйте мягкое сливочное масло, посыпьте лепешку сахаром и корицей. Лефсе подойдут не только на завтрак, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит норвежские лефсе, когда нужно накормить семью сытным блюдом. Автор пробовала подавать лепешки и без сладких ингредиентов. Отличным вариантом станет красная рыба. Подойдет даже соленая горбуша.

Фото: Сгенерировано ИИ

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