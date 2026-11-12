Городовой / Новости Петербурга / Картошка, мука и кусочек масла — делаю норвежские лефсе: мягкие лепёшки на сковороде, нежнее блинчиков

Картошка, мука и кусочек масла — делаю норвежские лефсе: мягкие лепёшки на сковороде, нежнее блинчиков

Опубликовано: 12 ноября 2026 15:18
 Проверено редакцией
Картошка, мука и кусочек масла — делаю норвежские лефсе: мягкие лепёшки на сковороде, нежнее блинчиков
Картошка, мука и кусочек масла — делаю норвежские лефсе: мягкие лепёшки на сковороде, нежнее блинчиков
Городовой ру
Как приготовить картофельные лепешки без тонны масла

Из картофеля можно приготовить норвежские лефсе - тонкие лепешки, которые отличаются невероятно нежным вкусом. Они легко сворачиваются, могут подаваться с различными начинками, но чаще всего используют сливочное масло, корицу и сахар. Получается вкусно!

Что понадобится

Картофель - 500 г; мука - 120 г; масло сливочное - 30 г; соль - ½ чайной ложки. Для подачи: сахар, корица и сливочное масло.

Приготовление

Очистите картошку, отварите ее и разомните с помощью толкушки. Добавьте соль и сливочное масло. Дайте пюре полностью остыть.

Выложите к картофелю муку, замесите мягкое тесто. Поделите его на восемь частей, раскатайте каждую до состояния тонкой лепешки.

Нагрейте сковороду без масла, обжарьте лепешки с каждой стороны по 2 минуты. Они должны стать румяными. Готовые норвежские лефсе стоит накрыть полотенцем.

Для подачи используйте мягкое сливочное масло, посыпьте лепешку сахаром и корицей. Лефсе подойдут не только на завтрак, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит норвежские лефсе, когда нужно накормить семью сытным блюдом. Автор пробовала подавать лепешки и без сладких ингредиентов. Отличным вариантом станет красная рыба. Подойдет даже соленая горбуша.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Пихаю мандарины в бутылку — утром режу «снежный рулет» как колбасу: на срезе — оранжевые солнышки в сугробе

Сливки и сгущенку лью в полторашку: трясу и пихаю в морозилку — домашний пломбир за копейки делаю уже в 10-й раз

На Новый год-2027 прощаюсь с «Шубой» — на столе «Баронесса»: элегантный салат с характером — в честь Огненной Козы

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья Перейти 13 ноября 2026
Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу Перейти 13 ноября 2026
Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот Перейти 13 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья Новости Петербурга
Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу Новости Петербурга
Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот Новости Петербурга
Беру кефир и больше муки, чем обычно: оладьи как пончики — максимальная пышность, не опадают Новости Петербурга
Старт продаж нового Урала — стоимость и сравнение с прежними моделями Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное