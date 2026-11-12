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«Городовой» помог обнаружить нарушения на тысячах жилых домов Петербурга

Опубликовано: 12 ноября 2026 14:36
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Городовой» помог обнаружить нарушения на тысячах жилых домов Петербурга
фото Global Look Press
Как нейросеть помогает следить за порядком в городе

Городские службы Петербурга всё активнее используют технологии: нейросеть в связке с мобильными комплексами помогает выявлять нарушения благоустройства без лишней бумажной волокиты.

С 2024 года такой подход уже дал ощутимые результаты — штрафы и тысячи предостережений для управляющих организаций.

Цифры, которые говорят сами за себя

С момента запуска совместной работы ГАТИ и ГЖИ вынесено 499 постановлений об административных правонарушениях — общая сумма штрафов приблизилась к 15 миллионам рублей.

Кроме того, 3 183 управляющим организациям объявлены предостережения. Такой масштаб контроля стал возможен благодаря автоматизированной фиксации нарушений.

Как работает «Городовой»

Восемь мобильных комплексов ежедневно курсируют по улицам Петербурга. Встроенная нейросеть автоматически распознаёт свыше 30 видов нарушений: от вандальных надписей на фасадах до сосулек на крышах и зарослей борщевика Сосновского.

Система не просто снимает картинку — она классифицирует проблему и формирует данные для дальнейших действий.

От фиксации до решения

Материалы о нарушениях на фасадах многоквартирных домов ГАТИ передаёт в ГЖИ. На их основании инспекция принимает меры к управляющим организациям. Такой обмен данными позволяет оперативно реагировать на проблемы и добиваться их устранения.

Современные технологии усиливают контроль, но участие горожан остаётся важным звеном: чем раньше проблема попадает в поле зрения служб, тем быстрее её решают.

Ранее «Городовой» рассказывал, каким будет Петербург через 10 лет.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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