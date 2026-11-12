В Петербурге пройдет традиционная нон-концепт выставка «Осень — 2026»

Чем примечателен проект

В Петербурге стартует традиционная нон‑концепт выставка, которая собирает работы признанных мастеров и молодых авторов. Экспозиция открывается 13 ноября в Выставочном центре Санкт‑Петербургского союза художников и даёт редкий шанс увидеть, как классика встречается с современными поисками.

История, вписанная в стены

Выставка ведёт отсчёт с 1936 года — тогда первая подобная экспозиция прошла в Русском музее. С 1950‑х традиция закрепилась в залах Императорского общества поощрения художеств: именно здесь выставлялись Репин, Крамской, Куинджи и Серов.

Сегодня эти стены снова становятся пространством диалога эпох: в них встречаются традиции русской реалистической школы и актуальные художественные эксперименты.

Что увидят посетители

На выставке представят свыше 1000 произведений — масштабный срез петербургского искусства. Особенность проекта в том, что экспозицию формируют сами художники: работы проходят отбор на секционных выставкомах, а затем авторы совместно решают, где разместить каждую вещь. Залы разделены по направлениям изобразительного искусства — так проще проследить разницу подходов и стилей.

Почему формат «нон‑концепт» интересен

Отказ от жёсткой кураторской концепции делает выставку живой: это не выстроенная идеология, а коллективный голос художественного сообщества. Такой подход позволяет увидеть не только отдельные работы, но и общую картину творческих поисков города.

Выставка продлится до 29 ноября — этого срока достаточно, чтобы не торопиться и по‑настоящему погрузиться в художественный поток Петербурга.

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