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До 2040 года: в Петербурге назвали сроки открытия новых станций метро

Опубликовано: 11 ноября 2026 12:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
До 2040 года: в Петербурге назвали сроки открытия новых станций метро
фото Global Look Press
Когда в городе откроют новые станции метро

Красносельско‑Калининская линия метро — один из самых ожидаемых транспортных проектов Петербурга. Как сообщают городские ведомства, включая КРТИ, работа над ним растянется на полтора десятилетия. Станции будут вводить поэтапно, и сроки зависят от финансирования и темпов проходки.

Поэтапный план до 2040 года

Развитие коричневой ветки поделено на три крупных этапа:

  • участок до «Лиговского проспекта‑2» планируют сдать к 2030 году;
  • движение до «Суворовской‑1» откроют к 2036 году;
  • финальную точку — станцию «Полюстровский проспект‑1» — намерены поставить к 2040 году.

Первыми на линии появятся «Юго‑Западная» и «Путиловская» — их КРТИ рассчитывает ввести в ближайших очередях. Сроки для глубоких станций считаются плановыми и будут корректироваться по мере выделения бюджета и скорости работы щитов, передает источник.

Что происходит под землёй

На отрезке от «Путиловской» до «Каретной» в круглосуточном режиме работают четыре тоннелепроходческих комплекса. Два щита идут к будущей «Заставской», а «Вера» и «Любовь» прокладывают тоннель от «Каретной» к «Боровой» и «Заставской».

На «Броневой» инженеры завершили защитный контур и подготовили стартовый котлован — туда монтируют щит «Аврора» для эскалаторного хода. А на площадках «Заставской» и «Боровой» пока ведутся лишь изыскания и подготовительные работы.

Где возникла заминка

Главное препятствие — будущая станция «Каретная»: до сих пор не решены имущественные вопросы по изъятию нежилых зданий и выкупу земли у собственников на Тамбовской улице и Обводном канале. Из‑за этого старт основных работ может затянуться.

Проект масштабный, и к нему стоит относиться с пониманием: полтора десятилетия — срок немаленький, зато каждая новая станция заметно меняет транспортную доступность районов.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Ленобласти устроят проверку готовности коммунальных служб к холодам.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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