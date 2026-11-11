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Брауни для худеющих: простой рецепт для считающих калории – нежный и вкусный

Опубликовано: 11 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Брауни для худеющих: простой рецепт для считающих калории – нежный и вкусный
Брауни для худеющих: простой рецепт для считающих калории – нежный и вкусный
Городовой ру
Вкусный десерт из простых ингредиентов

Существует распространенное мнение, что вкусные десерты неизбежно отличаются высокой калорийностью. Однако существует множество рецептов, позволяющих наслаждаться шоколадной выпечкой без ощущения тяжести после употребления.

Представленный рецепт брауни содержит необычный ингредиент — нут, который придает десерту легкость, сохраняя при этом нежную текстуру, выраженный вкус шоколада и привлекательный вид.

Ингредиенты:

  • нут — 400 г;
  • мед — 2/3 стакана;
  • яйца — 2 шт.;
  • темный шоколад — 50 г;
  • какао-порошок — 1/3 стакана;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ч. л.

Технология приготовления

Нут необходимо предварительно замочить в холодной воде на 8–12 часов, после чего отварить до полной мягкости для последующего приготовления однородного пюре.

Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов.

Подготовьте форму размером приблизительно 15 на 25 сантиметров, застелив ее пергаментом и смазав небольшим количеством растительного масла.

Переложите нут в чашу блендера и измельчите до состояния однородной пасты. Добавьте яйца, мед, какао-порошок и разрыхлитель, после чего тщательно перемешайте полученную массу.

Измельчите горький шоколад при помощи терки или ножа. Введите шоколад в тесто, равномерно распределив его по всему объему.

Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в духовом шкафу в течение 20–25 минут. По завершении приготовления десерту необходимо дать настояться не менее 20 минут для достижения оптимальной плотности и удобства нарезки.

Готовый десерт обладает нежной текстурой, выраженным ароматом и насыщенным шоколадным вкусом. Данный рецепт является отличным решением для тех, кто придерживается принципов здорового питания, не отказывая себе в десертах. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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