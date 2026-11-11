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С 13 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга

Опубликовано: 11 ноября 2026 11:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
С 13 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга
фото Global Look Press
Где ждать перекрытий в ноябре

С 13 ноября в трёх районах Петербурга стартуют масштабные работы — из-за прокладки сетей и монтажа ограждений часть улиц временно станет недоступна для машин. В ГАТИ заранее предупреждают водителей: сроки внушительные, а маршруты придётся корректировать надолго.

Московский район: перекрёсток под прицелом

На пересечении Кубинской улицы и улицы Костюшко с 13 ноября 2026 года по 20 апреля 2027 года будут прокладывать инженерные сети. Всё это время движение здесь ограничат — водителям стоит сразу закладывать объездные варианты.

Приморский район: Школьную улицу частично закроют

В Приморском районе работы продлятся ещё дольше: с 13 ноября 2026 года по 10 октября 2027 года проезд по Школьной улице под Планерным путепроводом будет ограничен. Это важно учитывать тем, кто регулярно ездит этим коридором — простой объезд тут не всегда очевиден.

Василеостровский район: сложный узел линий и каналов

Самый объёмный блок перекрытий — на Васильевском острове. С 13 ноября по 5 октября 2028 года ограничения затронут сразу несколько участков:

  • 26‑ю и 27‑ю линии В. О. от Косой линии до Кожевенной линии;
  • Кожевенную линию от 24‑й и 25‑й линий В. О. до Масляного канала;
  • Масляный канал от Кожевенной линии до 24‑й и 25‑й линий.

Из‑за длительности работ и переплетения улиц этот узел станет самым непростым для объезда.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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