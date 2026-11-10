«Повергает в уныние»: петербургские корпоративы на Новый год окажутся скромными

Почему на новогодних корпоративах экономят

Новый год на пороге, а компании уже решают, каким будет корпоратив — и, судя по всему, он станет скромнее. Полностью от праздника бизнес не отказывается: отмена торжества деморализует команду. Зато бюджеты ужимают на 15–30 %, а заявки на организацию мероприятий подают позже обычного.

Спрос сдвинулся по срокам

К концу октября спрос на корпоративы просел лишь на 4 %, но картина изменилась: раньше в октябре уже согласовывали декор, программу и меню, а сейчас клиенты только присылают заявки. Эксперты ожидают всплеска срочных заказов в ноябре.

Средний бюджет крупного праздника в 2026 году — около 8 млн рублей против 10–15 млн годом ранее, передает источник.

Формат стал скромнее и теплее

Пышные банкеты уступают место фуршетам, выездам на природу и коротким программам. Полный бюджет в среднем по Петербургу — около 20 тыс. рублей на гостя, банкетное меню — от 4 до 7,5 тыс.

Часть компаний отказывается от алкоголя и шоу, зато растёт запрос на «ламповые» и душевные форматы. Популярностью пользуются события, объединённые со стратегическими сессиями, а также форматы, где сотрудники сами становятся участниками шоу.

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