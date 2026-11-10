Садоводы души не чают в этой ягоде: растёт как на дрожжах, без вечных подкормок — и в варенье, и с куста объедение

Почему на участке стоит высадить иргу

Обычно ягодные кустарники требуют много внимания, но есть и исключение. Речь идет об ирге - неприхотливой культуре с большим количеством урожая. Ягоды прекрасно подходят как для свежего употребления, так и для заготовок.

Почему ирга набирает популярность

Ирга отлично переносит морозы, отличается неприхотливостью, так как не требует частых поливов, легко переносит засуху. Кустарник имеет устойчивость к вредителям и болезням, способен расти в любом грунте.

Весной ирга покрывается большим количеством ароматных цветов, которые привлекают пчел, бабочек и других опылителей. Ягоды изначально имеют красноватый оттенок, но позже он меняется на темно-синюю или почти черную окраску. Вкус плодов очень приятный, сочный и ароматный.

Условия для высадки

Лучше всего ирга будет чувствовать себя на солнечном месте. В тени кустарник также может давать урожай, но его будет меньше. После высадки ирге потребуется полив, но позже влагу вносить уже не придется.

Из подкормок может понадобиться только компост - вносить его лучше весной. Каждый сезон не помешает и санитарная обрезка, которая подразумевает удаление засохших веток.

Что можно делать с плодами

Плоды ирги созревают постепенно, поэтому урожай получится собирать несколько раз. Ягоды можно употреблять свежими, замораживать, сушить и готовить варенье, компоты, сообщает usolie.info.

Советуем обратить внимание на рецепт варенья. Возьмите 1 кг ягод, 500 г сахара и немного воды. Варите иргу до желаемой густоты, после чего разлейте по банкам.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова считает иргу одной из самых вкусных ягод, поэтому выращивает на своем участке три крупных куста. Ягоды подходят не только для варенья или компотов, но и пирогов из слоеного и дрожжевого теста.

Фото: Сгенерировано ИИ

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