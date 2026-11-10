Городовой / Новости Петербурга / Садоводы души не чают в этой ягоде: растёт как на дрожжах, без вечных подкормок — и в варенье, и с куста объедение

Садоводы души не чают в этой ягоде: растёт как на дрожжах, без вечных подкормок — и в варенье, и с куста объедение

Опубликовано: 10 ноября 2026 20:23
 Проверено редакцией
Садоводы души не чают в этой ягоде: растёт как на дрожжах, без вечных подкормок — и в варенье, и с куста объедение
Садоводы души не чают в этой ягоде: растёт как на дрожжах, без вечных подкормок — и в варенье, и с куста объедение
Городовой ру
Почему на участке стоит высадить иргу

Обычно ягодные кустарники требуют много внимания, но есть и исключение. Речь идет об ирге - неприхотливой культуре с большим количеством урожая. Ягоды прекрасно подходят как для свежего употребления, так и для заготовок.

Почему ирга набирает популярность

Ирга отлично переносит морозы, отличается неприхотливостью, так как не требует частых поливов, легко переносит засуху. Кустарник имеет устойчивость к вредителям и болезням, способен расти в любом грунте.

Весной ирга покрывается большим количеством ароматных цветов, которые привлекают пчел, бабочек и других опылителей. Ягоды изначально имеют красноватый оттенок, но позже он меняется на темно-синюю или почти черную окраску. Вкус плодов очень приятный, сочный и ароматный.

Условия для высадки

Лучше всего ирга будет чувствовать себя на солнечном месте. В тени кустарник также может давать урожай, но его будет меньше. После высадки ирге потребуется полив, но позже влагу вносить уже не придется.

Из подкормок может понадобиться только компост - вносить его лучше весной. Каждый сезон не помешает и санитарная обрезка, которая подразумевает удаление засохших веток.

Что можно делать с плодами

Плоды ирги созревают постепенно, поэтому урожай получится собирать несколько раз. Ягоды можно употреблять свежими, замораживать, сушить и готовить варенье, компоты, сообщает usolie.info.

Советуем обратить внимание на рецепт варенья. Возьмите 1 кг ягод, 500 г сахара и немного воды. Варите иргу до желаемой густоты, после чего разлейте по банкам.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова считает иргу одной из самых вкусных ягод, поэтому выращивает на своем участке три крупных куста. Ягоды подходят не только для варенья или компотов, но и пирогов из слоеного и дрожжевого теста.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Пенопласт никогда не выбрасываю: нарезаю и укладываю под грядку — создаю «зимний пуховик» для корней

Очищаю почву после больных томатов - от фитофторы следа не остается: вот что нужно делать

Не клубника, а ягодный конвейер: кусты полностью усыпаны алыми сердечками — сладкие, словно мармелад

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Цемент – прошлый век, мастера используют заменитель бетона: без грязи, пыли и лишних затрат Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное