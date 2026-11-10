Коммуналка или продукты: как прожить на 20–24 тысячи рублей в Петербурге

На что в реальности уходят деньги, если жить на сумму, близкую к прожиточному минимуму

Прожиточный минимум на 2027 год в Петербурге вырос и составит от 22 до 24 тысяч рублей — но можно ли на такие деньги реально жить в большом городе? Жители Северной столицы, которым доводилось жить на сопоставимые суммы, делятся опытом: возможно, но только при собственном жилье и жёсткой дисциплине.

Как изменились показатели

Правительство города утвердило четыре значения минимума: на душу населения — 22 047 рублей (против 20 644 годом ранее), для трудоспособных — 24 031 рубль, пенсионеров — 18 960 рублей, детей — 21 386 рублей.

Все категории выросли на 6,8 % — ровно на уровень инфляции. Показатели Петербурга превышают федеральные на 9–10 %, а в Ленобласти цифры близки: от 18,6 до 23,6 тыс. рублей.

Как минимум рассчитывают теперь

С 2021 года величина не привязана к стоимости потребительской корзины — её считают как долю медианного среднедушевого дохода по стране с региональными коэффициентами.

При этом в больших городах суммы не всегда самые высокие: транспорт и услуги там дороже, а в отдалённых регионах минимум учитывает высокие цены доставки товаров, передает источник.

Реальные траты: что съедает бюджет

По опыту горожан, коммунальные платежи в старом фонде могут забирать до трети бюджета, а питание — самая значимая статья: закупки по списку на неделю обходятся в 2,5–3 тысячи рублей.

После коммуналки и еды остаётся не более четверти суммы — на транспорт, связь и быт её уже не хватает. Экономия сводится к отказу от привычных мелочей и повышенной внимательности к ценникам.

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