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К 12 декабря на Московской площади в Петербурге появится сказочный городок

Опубликовано: 10 ноября 2026 16:59
 Проверено редакцией
Городовой ру
К 12 декабря на Московской площади в Петербурге появится сказочный городок
фото Global Look Press
Где развернутся новогодние базары

Петербург потихоньку примеряет праздничный наряд: город готовится к зимним гуляниям, а площадки уже получают добро на обустройство ярмарок. Московская площадь станет одним из главных центров притяжения, но далеко не единственным.

Московская площадь: сказка на целый месяц

На Московской площади рождественская ярмарка проработает целый месяц — с 12 декабря по 10 января. Главная тема сезона — русские народные сказки: пространство украсят тематическими арт‑объектами и декорациями, появится главная сцена, интерактивные зоны и павильоны для мастер‑классов и зимних активностей. Уже скоро специалисты начнут монтаж — и площадь постепенно превратится в настоящий сказочный городок.

Другие точки праздничной карты

Не только Московская площадь порадует атмосферой: традиционные гуляния, торговые ряды со сладостями и сувенирами, а также световые инсталляции развернутся в историческом центре — на Дворцовой и Манежной площадях, Кленовой и Малой Садовой улицах. Прошлой зимой Манежная и Московская площади собрали вместе около 1,5 млн посетителей, так что популярность локаций проверена практикой.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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