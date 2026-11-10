На Новый год-2027 прощаюсь с «Шубой» — на столе «Баронесса»: элегантный салат с характером — в честь Огненной Козы

Новогодний стол не должен состоять только из классических салатов, к которым все привыкли. Можно попробовать удивить гостей с помощью другого блюда. Салат “Баронесса” станет идеальным вариантом.
Что понадобится
300 г филе сельди, 3 картошки, 1 морковь, 4 куриных яйца, 1 кисло-сладкое яблоко, 1 луковица, майонез и зелень - по вкусу, сахар, соль уксус, кипяток - для маринада.
Приготовление
Отварите картошку, яйца и морковь. Белки и желтки отделите. Натрите все ингредиенты на терке, что позволит создать нежную текстуру. Яблоко почистите и мелко нарежьте, измельчите зелень.
Селедку нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, переложите его в отдельную емкость и залейте маринадом из уксуса, кипятка, сахара и соли. Оставьте его в таком виде на 10 минут.
Начните собирать салат, выкладывайте слои и смазывайте каждый майонезом. Изначально следует разместить слой картофеля, затем пойдет яблоко, сельдь, маринованный лук. Следом необходимо выложить морковь, белки и желтки. Для украшения салата используйте зелень, сообщает leplants.ru.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова хорошо знакома с салатом “Баронесса”, так как она давно готовит его в качестве замены “Шубе”. Сочетание яблока, сельди, яйца и овощей получается просто невероятным. Для дополнительной пикантности можно отказаться от маринования лука.
Фото: Сгенерировано ИИ
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