На Новый год-2027 прощаюсь с «Шубой» — на столе «Баронесса»: элегантный салат с характером — в честь Огненной Козы

Готовим салат, который затмит привычную "Шубу"

Новогодний стол не должен состоять только из классических салатов, к которым все привыкли. Можно попробовать удивить гостей с помощью другого блюда. Салат “Баронесса” станет идеальным вариантом.

Что понадобится

300 г филе сельди, 3 картошки, 1 морковь, 4 куриных яйца, 1 кисло-сладкое яблоко, 1 луковица, майонез и зелень - по вкусу, сахар, соль уксус, кипяток - для маринада.

Приготовление

Отварите картошку, яйца и морковь. Белки и желтки отделите. Натрите все ингредиенты на терке, что позволит создать нежную текстуру. Яблоко почистите и мелко нарежьте, измельчите зелень.

Селедку нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, переложите его в отдельную емкость и залейте маринадом из уксуса, кипятка, сахара и соли. Оставьте его в таком виде на 10 минут.

Начните собирать салат, выкладывайте слои и смазывайте каждый майонезом. Изначально следует разместить слой картофеля, затем пойдет яблоко, сельдь, маринованный лук. Следом необходимо выложить морковь, белки и желтки. Для украшения салата используйте зелень, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова хорошо знакома с салатом “Баронесса”, так как она давно готовит его в качестве замены “Шубе”. Сочетание яблока, сельди, яйца и овощей получается просто невероятным. Для дополнительной пикантности можно отказаться от маринования лука.

Фото: Сгенерировано ИИ

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