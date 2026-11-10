Самые большие пенсии в 2026 году: кому их платят в Петербурге и Ленобласти

Кто получает больше всех

Пенсии в регионе сильно разнятся в зависимости от категории получателя: если средняя выплата едва превышает 28 тысяч рублей, то у некоторых пенсионеров счёт идёт на сотни тысяч.

Средние показатели по региону

Средний размер пенсии в Петербурге составляет 29,4 тыс. рублей, в Ленинградской области — 28,3 тыс. рублей. По данным СФР на 1 января 2026 года, средняя назначенная пенсия в городе достигала 27,6 тыс. рублей, в области — 26,4 тыс. рублей, а страховая пенсия по старости — 29,2 и 28,2 тыс. рублей соответственно.

Лидеры по выплатам

Самые высокие пенсии — у бывших госслужащих, военных и сотрудников силовых структур: средняя пенсия за выслугу лет в Петербурге достигает 229,2 тыс. рублей.

Выше среднего и пенсии по инвалидности (17,8 тыс. рублей в городе), по случаю потери кормильца (22,5 тыс. рублей), а также выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве.

Пенсии после 80 лет

Пенсионерам старше 80 лет автоматически удваивается фиксированная часть страховой пенсии: с 9,6 до 19,2 тыс. рублей в месяц. Перерасчёт происходит без заявлений — идти в СФР не нужно, передает источник.

Социальные пенсии и разрыв в выплатах

Самые скромные суммы — у социальных пенсий: 14,3 тыс. рублей в Петербурге и 13,6 тыс. в Ленобласти. Разрыв между категориями огромный, и он сохраняется.

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