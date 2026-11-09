В Петербурге собираются увеличить налоги предпринимателям малого бизнеса

Кого затронут нововведения и когда они могут вступить в силу

В Петербурге обсуждают перемены, которые напрямую коснутся тысяч предпринимателей: власти планируют пересмотреть ставку налога по упрощённой системе.

Изменения вынесли на совместное заседание бюджетно‑финансового комитета и комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в ЗакСобрании 9 ноября.

Что меняют в правилах УСН

Сейчас ставка «доходы минус расходы» в Петербурге составляет 7 %, но лишь при выполнении условий: у компании должен быть профильный ОКВЭД, отсутствие долгов и подходящий уровень зарплат сотрудников. Эту опцию планируют исключить — тогда ставка для большинства предприятий поднимется до 15 %.

Льготы, вероятно, сохранятся для аккредитованных ИТ‑компаний и малых технологических фирм: им оставят 1 % с доходов и 5 % по схеме «доходы минус расходы». Если поправки примут, они заработают с 1 января 2027 года.

Масштаб изменений: цифры и последствия

Под упрощёнку в городе работают около 280 тысяч компаний и ИП, из них пониженную ставку 7 % применяют чуть больше 100 тысяч. Для них перемены окажутся ощутимыми. Впрочем, льготы для технологических компаний означают, что часть бизнеса останется в комфортной зоне, отмечает источник.

Бюджет города на 2027 год уже заложил поступления по УСН в размере 120,7 млрд рублей. Понятно, что перемены затронут многих, и лучше встретить их с продуманным планом, а не в спешке.

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