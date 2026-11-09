Ботанический сад обновил режим работы на зимний сезон

Как теперь устроен режим работы

Зима вносит свои коррективы в расписание городских достопримечательностей — Ботанический сад Петра Великого тоже перешёл на особый график. Теперь у посетителей есть чуть меньше дней для прогулок среди редких растений, зато остаётся шанс увидеть оранжереи в спокойной атмосфере.

Когда можно попасть в сад и оранжереи

Понедельник официально стал выходным днём — посетителей не принимают. В остальные дни Парк‑дендрарий открыт с 10:00 до 17:00, уйти с территории нужно до 18:00.

Оранжереи работают по более узкому окну — с 11:00 до 16:30. Такой формат помогает поддерживать нужный микроклимат для растений и сохранять коллекцию в холодное время года, передает источник.

На что обратить внимание перед визитом

Чтобы прогулка не обернулась разочарованием, полезно:

проверить день недели — в понедельник сад закрыт;

закладывать на осмотр оранжерей время ближе к середине дня — так точно успеете до закрытия;

учитывать, что на прогулку по парку стоит оставить не меньше полутора‑двух часов — территория большая, а темнеет зимой рано;

следить за объявлениями на сайте сада — в случае плохой погоды отдельные зоны могут временно ограничивать для посещения.

С таким планом получится спокойно насладиться редкими растениями и не торопиться из‑за графика.

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