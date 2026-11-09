Городовой / Новости Петербурга / В Ленобласти задерживается движение нескольких пригородных поездов

В Ленобласти задерживается движение нескольких пригородных поездов

Опубликовано: 9 ноября 2026 12:20
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Ленобласти задерживается движение нескольких пригородных поездов
фото Global Look Press
Что происходит на Волховстроевском направлении

С утра 9 ноября пригородные поезда в Ленобласти заметно выбиваются из графика. На Волховстроевском направлении Октябрьской железной дороги составы идут с опозданием, и это касается не только обычных электричек, но и «Ласточки» из Тихвина.

Что известно о задержках

С 06:00 мск 9 ноября ряд пригородных поездов на Волховстроевском направлении опаздывает на 20–40 минут. С таким же отставанием следует «Ласточка» из Тихвина в Петербург — её задержка тоже доходит до 40 минут.

Причина — технические неполадки, из‑за которых пришлось корректировать расписание. В ОЖД уверяют, что делают всё возможное, чтобы сократить опоздания, и просят пассажиров отнестись с пониманием.

Где искать свежие данные

Чтобы не гадать, когда приедет состав, лучше держать руку на пульсе. Для этого стоит:

  • проверять движение поездов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»;
  • смотреть актуальную информацию на сайте ОАО «РЖД»;
  • при необходимости звонить в Центр поддержки клиентов по номеру +7 (800) 775‑00‑00 — звонок бесплатный по всей России.

Так получится заранее подстроить планы и не нервничать из‑за ожидания.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что после снятия ограничений в Пулково задержаны 12 рейсов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Цемент – прошлый век, мастера используют заменитель бетона: без грязи, пыли и лишних затрат Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное