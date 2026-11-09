В Ленобласти задерживается движение нескольких пригородных поездов

Что происходит на Волховстроевском направлении

С утра 9 ноября пригородные поезда в Ленобласти заметно выбиваются из графика. На Волховстроевском направлении Октябрьской железной дороги составы идут с опозданием, и это касается не только обычных электричек, но и «Ласточки» из Тихвина.

Что известно о задержках

С 06:00 мск 9 ноября ряд пригородных поездов на Волховстроевском направлении опаздывает на 20–40 минут. С таким же отставанием следует «Ласточка» из Тихвина в Петербург — её задержка тоже доходит до 40 минут.

Причина — технические неполадки, из‑за которых пришлось корректировать расписание. В ОЖД уверяют, что делают всё возможное, чтобы сократить опоздания, и просят пассажиров отнестись с пониманием.

Где искать свежие данные

Чтобы не гадать, когда приедет состав, лучше держать руку на пульсе. Для этого стоит:

проверять движение поездов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»;

смотреть актуальную информацию на сайте ОАО «РЖД»;

при необходимости звонить в Центр поддержки клиентов по номеру +7 (800) 775‑00‑00 — звонок бесплатный по всей России.

Так получится заранее подстроить планы и не нервничать из‑за ожидания.

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