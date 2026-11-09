После снятия ограничений в Пулково задержаны 12 рейсов

Почему рейсы снова не по расписанию

Ноябрьская погода порой вносит свои коррективы в планы путешественников, и Пулково в этом смысле — не исключение. Утром 9 ноября воздушная гавань столкнулась с очередными сбоями: часть рейсов ушла с задержкой, а один и вовсе отменили.

Для пассажиров такие новости — не из приятных, но главное в такой ситуации — держать руку на пульсе и действовать спокойно.

Что известно о сбоях в расписании

По данным издания 78.ru, на 6:00 утра в Пулково задерживали вылет более чем на два часа сразу 12 рейсов, ещё один рейс пришлось отменить.

Проблемы с вылетом коснулись сразу нескольких направлений — пассажиры не смогли вовремя улететь в Краснодар, Калининград, Москву и Стамбул.

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