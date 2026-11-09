Скупаю лаваш оптом - каждый вечер кручу рулетики: домашние уплетают за обе щеки, аж за ушами пищит

Времени займет всего несколько минут, а на вкус они похожи на блинчики с сырной начинкой.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- лаваш – 1 шт.;
- творог – 200 г (чем выше жирность – тем вкуснее);
- сахар – 1 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- ванильный сахар – 8-10 г (один пакетик);
- растительное масло для смазывания сковороды.
Способ приготовления
Положите в емкость творог, яйца, сахар и ванильный сахар – и перемешайте. Разверните лаваш на рабочей поверхности и намажьте начинку тонким слоем. Заверните рулет и разрежьте его на 12 маленьких рулетиков.
Смажьте сковороду растительным маслом, разогрейте и выложите рулетики. Жарьте их на умеренном огне до золотистого оттенка, после чего переложите на бумажное полотенце – оно впитает излишки жира. Точно так же приготовьте вторую, третью порции и т. д.
Такие рулетики пойдут на «ура» вместе с кофе или чаем – готовятся они быстро, а съедаются еще быстрее.