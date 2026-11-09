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Для «Шубы» беру только селедку-«мальчика» — гораздо вкуснее, жирнее и мясистее «девочки»: как отличить

Опубликовано: 9 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Для «Шубы» беру только селедку-«мальчика» — гораздо вкуснее, жирнее и мясистее «девочки»: как отличить
Для «Шубы» беру только селедку-«мальчика» — гораздо вкуснее, жирнее и мясистее «девочки»: как отличить
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Как выбрать селедку для салата

Сельдь является универсальным продуктом как в качестве самостоятельного блюда, так и в составе популярных кулинарных рецептов, включая традиционную «Сельдь под шубой». При выборе рыбы высокого качества ключевым критерием выступает её пол, который определяет вкусовые и потребительские характеристики.

Считается, что особи мужского пола обладают более высокими гастрономическими свойствами: они отличаются повышенной жирностью и наличием питательных молок, богатых белком, микроэлементами и аминокислотами. В свою очередь, особи женского пола ценятся преимущественно за икру. Для идентификации пола рыбы следует учитывать ряд морфологических признаков.

У самцов спинка имеет выраженную изогнутую форму и утолщение, а брюшко отличается мягкостью и подтянутостью. Для самок характерны ровная линия спины, более узкое тело и плотное, объемное брюшко, свидетельствующее о наличии икры.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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