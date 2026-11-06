Вкуснотища за 30 минут: беру лаваш и клубничное варенье – пеку пирог-улитку на радость семье

Нежная и сытная выпечка к чаю

Желаете порадовать близких оригинальным десертом? Рекомендуем приготовить клубничный пирог на основе лепешек.

Ингредиенты:

творожный сыр — 200 г;

сливки (20%) — 50 мл;

сахар — 1 ст. л.;

клубника — 200 г;

крахмал — 1 ст. л.;

сахар (для ягод) — 2 ст. л.;

лепешка Роти (слоеная) — 1 шт.

Технология приготовления

Для рецепта подойдет как свежая, так и размороженная клубника. Лепешки Роти представлены в ассортименте крупных торговых сетей. При их отсутствии продукт можно изготовить самостоятельно из пшеничной муки, воды и соли, исключив использование сахара, яиц и дрожжей.

Поместите клубнику в сотейник, добавьте сахар и крахмал. Варите смесь на среднем огне в течение 2–3 минут при постоянном помешивании до загустения, затем снимите с плиты и охладите.

В отдельной емкости соедините творожный сыр, сливки и 1 столовую ложку сахара. Взбейте массу венчиком до получения однородной консистенции для крема.

Разместите лепешку Роти на пергаментной бумаге.

Равномерно распределите творожную массу по поверхности, после чего добавьте клубничную начинку.

Сверните заготовку в рулет и сформируйте «улитку». Незначительные отклонения в форме не повлияют на итоговый результат, а лишь придадут изделию более эстетичный вид.

Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Выпекайте пирог в течение 20–25 минут. После появления золотистой корочки извлеките готовое изделие из духовки и подавайте к столу.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила клубнику на замороженную черную смородину – пирог получился очень ароматный.

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