Городовой / Новости Петербурга / Вкуснотища за 30 минут: беру лаваш и клубничное варенье – пеку пирог-улитку на радость семье

Вкуснотища за 30 минут: беру лаваш и клубничное варенье – пеку пирог-улитку на радость семье

Опубликовано: 6 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Вкуснотища за 30 минут: беру лаваш и клубничное варенье – пеку пирог-улитку на радость семье
Вкуснотища за 30 минут: беру лаваш и клубничное варенье – пеку пирог-улитку на радость семье
Городовой ру
Нежная и сытная выпечка к чаю

Желаете порадовать близких оригинальным десертом? Рекомендуем приготовить клубничный пирог на основе лепешек.

Ингредиенты:

  • творожный сыр — 200 г;
  • сливки (20%) — 50 мл;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • клубника — 200 г;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • сахар (для ягод) — 2 ст. л.;
  • лепешка Роти (слоеная) — 1 шт.

Технология приготовления

Для рецепта подойдет как свежая, так и размороженная клубника. Лепешки Роти представлены в ассортименте крупных торговых сетей. При их отсутствии продукт можно изготовить самостоятельно из пшеничной муки, воды и соли, исключив использование сахара, яиц и дрожжей.

Поместите клубнику в сотейник, добавьте сахар и крахмал. Варите смесь на среднем огне в течение 2–3 минут при постоянном помешивании до загустения, затем снимите с плиты и охладите.

В отдельной емкости соедините творожный сыр, сливки и 1 столовую ложку сахара. Взбейте массу венчиком до получения однородной консистенции для крема.

Разместите лепешку Роти на пергаментной бумаге.

Равномерно распределите творожную массу по поверхности, после чего добавьте клубничную начинку.

Сверните заготовку в рулет и сформируйте «улитку». Незначительные отклонения в форме не повлияют на итоговый результат, а лишь придадут изделию более эстетичный вид.

Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Выпекайте пирог в течение 20–25 минут. После появления золотистой корочки извлеките готовое изделие из духовки и подавайте к столу.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила клубнику на замороженную черную смородину – пирог получился очень ароматный.

Читайте также

Когда хочу побаловать семью: пеку шведские миндальные кексики – рецепт вкусного десерта к чаю.

Котлеты из рыбных консервов: бюджетное и вкусное блюдо — простая идея для ужина.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Как выбрать спелую хурму: 6 признаков вкусного плода — мягкая, сочная и не вяжет Перейти 7 ноября 2026
«Кураж» больше не сажаю: выбираю другой сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до октября Перейти 7 ноября 2026
Вместо надоевшей шарлотки: быстрые оладьи с яблоками и корицей — мягкие внутри, румяные снаружи и вкус 10/10 Перейти 6 ноября 2026
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Кулинария Сад-огород Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное