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Не сорта, а завод по производству перцев: шпарят плоды как не в себя – урожай гребу вагонами

Опубликовано: 6 ноября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Не сорта, а завод по производству перцев: шпарят плоды как не в себя – урожай гребу вагонами
Не сорта, а завод по производству перцев: шпарят плоды как не в себя – урожай гребу вагонами
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Эти сорта перцев дачники раскупают первыми

Опытные садоводы начинают заблаговременно формировать запасы семян сладкого перца, чтобы обеспечить наличие востребованных сортов. В этом сезоне эксперты выделяют три высокопродуктивных раннеспелых сорта, отличающихся качеством плодов.

«Фунтик»

Скороспелый сорт, адаптированный для тепличного выращивания с получением урожая в начале лета. Плоды приобретают насыщенный красный оттенок, а урожайность с одного куста достигает 18 единиц весом до 200 г каждая.

«Ерошка»

Сорт характеризуется плодами кубической формы оранжево-красного цвета средним весом 180 г. Высокая плодовитость позволяет собирать до 16 перцев с одного растения. Потребители отмечают выдающиеся вкусовые качества данного сорта.

«Чардаш»

Данный сорт относится к категории ультраранних, что делает его оптимальным выбором для получения урожая в начале сезона.

Плоды приобретают красноватый оттенок, достигая массы 220 г. Перец конусовидной формы обладает высокими вкусовыми характеристиками, что обуславливает востребованность сорта для приготовления салатов и различных видов консервации.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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