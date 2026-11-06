Межрегиональный туризм: Ленобласть и Вологодчина запустят совместные маршруты

Какие идеи уже на старте и как это сделает путешествия интереснее

Теперь за одну поездку можно будет увидеть сразу несколько городов — Ленобласть и Вологодская область запускают совместные туристические проекты.

В планах — общие маршруты, новогодние программы и культурные события, которые раскроют местный колорит регионов.

Что готовят регионы

Ключевой проект — комбинированный маршрут «Тихвин — Череповец»: он позволит туристам логично соединить два города и не терять время на хаотичные переезды. Параллельно готовят новогодние программы для школьников и воспитанников детсадов Ленобласти.

Ещё в афише — культурные мероприятия, включая презентацию книги о подвиге участников разминирования Оштинского района после Великой Отечественной войны.

Вологжане делают ставку на новый культурно-туристический центр «Вологда»: скоро он начнёт работать с местными туроператорами по программе «Крутая Локация». Это упростит подбор туров и сделает предложения более насыщенными.

В чём выгода объединённых маршрутов

Как отметила Анастасия Михальченко, такие связки экономят время и дают более цельное впечатление: вместо точечных визитов турист получает продуманную историю с разными акцентами — архитектурой, природой, местными традициями.

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