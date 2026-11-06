Фиктивный брак за деньги: 23-летняя петербурженка попалась на продаже штампа

Как «лёгкие деньги» обернулись уголовным делом

В Петербурге вскрыли очередную схему незаконной легализации иностранцев — на этот раз через фиктивный брак. Молодая горожанка согласилась за вознаграждение расписаться с приезжим, не планируя строить с ним семью.

История быстро дошла до полиции, и теперь девушке грозит серьёзная ответственность.

Что произошло: факты без прикрас

23‑летняя петербурженка в сговоре с неустановленным соучастником вышла замуж за 39‑летнего гражданина Грузии — и всё ради денег. Реальных семейных планов у пары не было, а регистрация в марте 2022 года нужна была лишь как основание для упрощённого получения вида на жительство, передает источник.

Правоохранители раскрыли схему: девушку задержали 5 ноября, против неё возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. В ближайшее время брак признают недействительным, а ВНЖ иностранца аннулируют.

Почему такие схемы — не вариант

На первый взгляд, фиктивный брак кажется простым способом заработать, но на деле это уголовно наказуемое деяние. Риски касаются не только денег и репутации: речь идёт о реальных сроках и серьёзных последствиях для всех участников.

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