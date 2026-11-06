74% петербуржцев поддержали перевод беременных на удаленную работу

Какие аргументы звучат чаще всего

В Госдуме обсуждают новые меры поддержки работающих мам: от удалёнки для беременных до прибавки к зарплате после рождения ребёнка. Горожане смотрят на эти идеи по‑разному — опрос SuperJob показал и явных сторонников, и скептиков.

Удалённая работа для беременных: большинство «за»

Законопроект, который обяжет работодателей переводить беременных на дистант там, где это возможно, нашёл отклик у 74 % опрошенных петербуржцев. Против высказались 15 %, ещё 11 % не смогли определиться.

Особенно активно инициативу поддержали женщины и молодёжь до 35 лет — для них гибкость в работе выглядит как ощутимая помощь.

Прибавка к зарплате после родов: спорная идея

С предложением повышать зарплату родившим сотрудницам всё сложнее: его одобрили лишь 36 % респондентов, против — 33 %, а 31 % затруднились с ответом.

Люди приводят разные доводы: одни считают, что льготы и так есть, другие опасаются перекосов в кадровой политике, третьи не видят прямой связи между рождением ребёнка и рабочими обязанностями.

Чаще за прибавку выступали женщины и горожане до 35 лет. Среди вариантов размера надбавки чаще всего называли 11–20 % — так ответили 28 % участников опроса.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Пулково начала работать стойка «Аэрофлота» для многодетных семей.