Декабристу терапию холодом не устраиваю — кладу ему «в ноги» 1 таблетку — цветёт как ненормальный 2 раза в год

Как ухаживать за декабристом

Декабрист пользуется широкой популярностью у цветоводов еще с советских времен, являясь одним из немногих растений, способных к обильному цветению в зимний период.

Как следует из названия, период цветения культуры приходится на декабрь, однако зачастую растение не образует бутонов в течение нескольких лет.

В подобных случаях стимулировать цветение позволяет внесение специфической подкормки с использованием доступного аптечного препарата.

Многие эксперты в области растениеводства отмечают эффективность обычного активированного угля. Для процедуры необходимо измельчить 1–2 таблетки в порошок, распределить его по поверхности почвы и аккуратно заделать в грунт.

При последующем поливе активные компоненты препарата постепенно поступают к корневой системе. Средство эффективно очищает почву от накопленных токсинов, солей и тяжелых металлов, препятствующих полноценному развитию и росту растения.

Более того, внесение активированного угля способствует нормализации уровня кислотности почвы, стимулирует развитие корневой системы и вегетативный рост, а также активирует цветение за счет оптимизации процессов газообмена и минерального питания растений.

Фото сгенерировано ИИ

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