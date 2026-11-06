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И осенью, и зимой готовлю шоколадное мороженое: всего 4 ингредиента, а вкус насыщенный и сливочный - объедение

Опубликовано: 6 ноября 2026 15:18
 Проверено редакцией
И осенью, и зимой готовлю шоколадное мороженое: всего 4 ингредиента, а вкус насыщенный и сливочный - объедение
И осенью, и зимой готовлю шоколадное мороженое: всего 4 ингредиента, а вкус насыщенный и сливочный - объедение
Городовой ру
Как приготовить домашнее мороженое из четырех ингредиентов

Домашнее мороженое можно сделать всего из четырех ингредиентов. Десерт получается нежным, с насыщенным вкусом шоколада. На приготовление уйдет 15 минут, при этом вам даже не придется использовать мороженицу.

Что понадобится

500 мл сливок 33%, 170 мл молока, 170 г молочного шоколада, 3 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление

Разломайте шоколад на дольки и нагрейте вместе с молоком на водяной бане. Дайте немного остыть. Отдельно взбейте холодные сливки и сахарную пудру до пышности, сообщает popcornnews.ru.

Добавьте шоколадно-молочную смесь, аккуратно вмешайте в густые сливки. Переложите массу в пластиковый или стеклянный контейнер, поставьте в морозильник минимум на 4-5 часов. Перемешивать мороженое во время застывания не нужно.

Подавайте десерт с печеньем, орехами, ягодами или фруктами. Такое мороженое подойдет даже для праздников.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова перепробовала множество рецептов домашнего мороженого, но остановилась именно на этом. Сделать десерт более оригинальным получится с помощью натертого шоколада, который был добавлен после взбивания сливок. После замерзания шоколадная крошка будет приятно похрустывать.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Сливки и сгущенку лью в полторашку: трясу и пихаю в морозилку — домашний пломбир за копейки делаю уже в 10-й раз

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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