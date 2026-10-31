Пихаю мандарины в бутылку — утром режу «снежный рулет» как колбасу: на срезе — оранжевые солнышки в сугробе

Как приготовить десерт из сметаны и мандаринов на Новый год

Из привычных мандаринов можно приготовить уникальный новогодний десерт. Для этого не потребуется тесто или духовка. Целые фрукты будут спрятаны в нежном желе из сметаны, после чего рулет остается только нарезать. В каждом кусочке будет красоваться оранжевое “солнышко”.

Что понадобится

6 мандаринов, 500 г жирной сметаны, 100 г сахара, 20 г желатина, 100 мл воды, ванилин - по вкусу.

Также нужно будет взять пластиковую бутылку объемом 1,5 литра и длинную шпажку из дерева.

Подготовка ингредиентов

Залейте желатин холодной водой, размешайте. Оставьте набухать на 10-15 минут, после чего нагрейте до растворения крупинок. Доводить до кипения не нужно.

Смешайте сахар, сметану и ванилин. Влейте остывший желатин, размешайте. Мандарины очистите от кожуры. Насадите плоды на деревянную шпажку. Они должны соприкасаться друг с другом.

Как собирать рулет

Бутылку вымойте, высушите и срежьте верхнюю часть. Поместите внутрь шпажку с фруктами, залейте остывшей массой.

Поставьте десерт в холодильник минимум на ночь, после чего разрежьте бутылку и аккуратно снимите ее. Десерт нарежьте порционно. У вас получится восхитительное белоснежное желе, где внутри каждого ломтика есть мандариновое “солнышко”, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовила десерт из желе и мандаринов на прошлый Новый год. Блюдо стало украшением праздничного стала, поэтому многие гости попросили рецепт. После приобретения мандаринов обязательно попробуйте их на вкус. Плоды должны быть сладкими, без кислинки.

Фото: Сгенерировано ИИ

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