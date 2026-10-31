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2 таблетки в воду — и декабрист цветет как заведенный: каскадами цветов покроются даже «задохлики»

Опубликовано: 31 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
2 таблетки в воду — и декабрист цветет как заведенный: каскадами цветов покроются даже «задохлики»
2 таблетки в воду — и декабрист цветет как заведенный: каскадами цветов покроются даже «задохлики»
Городовой ру
Эффективная подкормка для декабриста

Декабрист ценится за интенсивное цветение в зимний период, когда большинство комнатных культур находятся в состоянии покоя. Обеспечение стабильной бутонизации требует соблюдения правил агротехники: своевременную пересадку, обрезку и создание нужного температурного режима.

Существует альтернативный способ стимуляции цветения, эффективный даже при плохом уходе.

Для приготовления препарата потребуются доступные аптечные средства: янтарная кислота и комплекс витаминов группы B.

Алгоритм приготовления:

Растворите 1 таблетку янтарной кислоты в 200 мл горячей воды. В остывший раствор добавьте 1 таблетку витаминов группы B. Для повышения питательной ценности состава рекомендуется дополнительное внесение 1 мл любого стимулятора роста для комнатных растений.

Полученный концентрат доводится до объема 1 литра чистой водой и готов к применению.

Автор канала «Цветочные советы от Елены» рекомендует вносить средство под декабрист раз в две недели для гарантированного мощного цветения.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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